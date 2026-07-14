'Nunca imaginei algo assim, nem nos meus melhores sonhos', diz Pedro Porro

O lateral-direito Pedro Porro, que marcou um dos gols da Espanha na vitória por 2 a 0 sobre a França na semifinal da Copa do Mundo de 2026 e foi eleito o melhor jogador da partida, afirmou que disputar o troféu mais importante do futebol no domingo (19) é a realização de um sonho.

"Estou muito feliz com a atitude da equipe, do início ao fim. Hoje fizemos tudo o que precisava ser feito. É um sonho realizado, é algo que eu não poderia imaginar nem nos meus melhores sonhos", disse Porro logo após a vitória desta terça-feira, perto de Dallas.

"A França é uma seleção muito difícil. Este é um sucesso de todo o elenco, não depende só de mim, é uma conquista de todos. Sabíamos que a posse de bola seria fundamental para chegar à final. Conseguimos neutralizar os pontos fortes deles", comemorou Porro.

O lateral foi substituído antes do fim da partida devido a problemas físicos, dando lugar a Marcos Llorente (84').

"Isso faz parte do jogo. Nem sei em que minuto fui substituído. Não dava mais para continuar", admitiu o jogador do Tottenham após sentir "um desconforto na parte posterior da coxa".

Ao ser perguntado se achava que teria condições de jogar a final de domingo contra a Argentina ou a Inglaterra, Porro mostrou confiança e cautela ao mesmo tempo.

"Sim, mas vamos ver. Neste momento, diria que estou exausto. Mas ainda faltam alguns dias, e há tempo para focar na recuperação e chegar em boas condições para uma partida tão importante", disse ele, sorrindo diante da perspectiva do jogo mais importante de sua vida.