Número 1 do mundo, Sabalenka perde para Osaka e cai nas oitavas de Wimbledon

Osaka comemora vitória. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabanlenka, número 1 do mundo, foi eliminada nas oitavas de final de Wimbledon neste domingo (5), com derrota para a japonesa Naomi Osaka.

Osaka, que já foi líder do ranking da WTA e atualmente ocupa a 14ª posição, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7-2), em uma hora e 28 minutos.

A japonesa de 28 anos nunca havia passado da terceira rodada de Wimbledon antes desta edição e foi derrotada por Sabalenka nos três confrontos anteriores entre ambas em 2026.

A bielorrussa, que nunca levantou o troféu em Wimbledon, foi semifinalista em suas últimas três participações no torneio.

Sabalenka não era eliminada tão cedo em um Grand Slam desde 2022, quando caiu na terceira rodada de Roland Garros.

Agora sem a número 1 do mundo, Wimbledon não terá nas quartas de final as três jogadoras mais bem colocadas do ranking, depois das eliminações da cazaque Elena Rybakina (2ª) e da polonesa Iga Swiatek (3ª), derrotadas no sábado.

A queda prematura de Rybakina permite que Sabalenka continue no topo do ranking da WTA.

Osaka, duas vezes campeã do Aberto da Austrália e do US Open, vai enfrentar nas quartas de final de Wimbledon a tcheca Karolína Muchová (9ª), que passou pela ex-campeã de Wimbledon, a compatriota Barbora Krejčíková por 2 a 1 (7/5, 5/7 e 6/3).