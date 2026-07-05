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Queda

Número 1 do mundo, Sabalenka perde para Osaka e cai nas oitavas de Wimbledon

Apesar da derrota, bielorrussa mantém liderança do ranking WTA devido à eliminação de Rybakina.

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AFP

Zero Hora

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