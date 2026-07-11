Nosková vence Muchova e conquista o título de Wimbledon

Nosková superou a compatriota Karolina Muchova. HENRY NICHOLLS / AFP

Aos 21 anos, a tenista tcheca Linda Nosková conquistou, neste sábado (11), seu primeiro título de Grand Slam ao derrotar sua compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-3.

Nosková, que chegou a Londres tendo como melhor resultado em Grand Slams as quartas de final do Aberto da Austrália em 2024, surpreendeu na capital britânica ao vencer o torneio como número 12 do mundo.

Muchova, de 29 anos e nona no ranking da WTA antes de Wimbledon, perdeu sua segunda final de Grand Slam, já que gavia sido vice-campeã de Roland Garros em 2023, derrotada pela polonesa Iga Swiatek.

Recordista

Com a vitória neste sábado, Nosková se a mais jovem campeã de Wimbledon desde que a também tcheca Petra Kvitova conquistou o título em 2011. Nosková ainda levou para casa o prêmio de 3,6 milhões de libras esterlinas (R$ 24,6 milhões na cotação atual), além do troféu.

Jogo acirrado

A partida começou com Nosková dominando de maneira avassaladora. Ela conseguiu duas quebras e fechou o primeiro set em 31 minutos. Muchova só conquistou seu primeiro break point no terceiro game do segundo set.

A vice-campeã, porém, protagonizou uma reação que empolgou a torcida na Quadra Central de Wimbledon: ela perdia por 5/2 e tinha o saque quando salvou três match points para sobreviver. Na sequência, quebrou o saque da adversária, que havia sido quebrada apenas duas vezes em suas três partidas anteriores, para salvar mais um ponto que daria o título para a rival.

Depois, com seu serviço, precisou vencer mais match point para continuar na partida. Ao vencer cinco games seguidos, Muchova fechou o segundo set, empatou a partida e recebeu a maior ovação da torcida da final.

Nosková não se abalou e conseguiu uma quebra de serviço logo no início do set decisivo. Depois, com o serviço no 5/2, ao finalmente converter seu sexto match point, ela caiu na grama da Quadra Central, chorou e comemorou o maior título de sua carreira.

— Não costumo chorar. Todo o esforço e sacrifício destas últimas duas semanas valeram a pena. Já estou ansiosa para voltar no ano que vem — disse a campeã após a vitória.

Linda Nosková caiu na grama da Quadra Central quando venceu o torneio de Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

Tênis tcheco em alta

O título de Linda Nosková é mais um feito para o tênis feminino da República Tcheca, resultado já garantido pela presença de duas jogadoras do país na final.

Nas últimas duas décadas, as também tchecas Petra Kvitova (em 2011 e 2014), Marketa Vondrousova (em 2023) e Barbora Krejcikova (em 2024) foram campeãs em Wimbledon. Antes delas, Jana Novotna foi outra jogadora do país que levantou o troféu em Londres, em 1998.

— Todos os nossos torcedores tchecos terão orgulho de nós, independentemente do resultado — disse Nosková.

Contando com Martina Navratilova, nascida na Tchecoslováquia, mas que passou a representar os Estados Unidos após mudar de nacionalidade, são cinco tenistas nascidas em território tcheco que venceram Wimbledon.

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