Nosková vence Muchova e conquista o título de Wimbledon

Aos 21 anos, a tenista tcheca Linda Nosková conquistou, neste sábado (11), seu primeiro título de Grand Slam ao derrotar sua compatriota Karolina Muchova na final de Wimbledon por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-3.
Nosková, que chegou a Londres tendo como melhor resultado em Grand Slams as quartas de final do Aberto da Austrália em 2024, surpreendeu na capital britânica ao vencer o torneio como número 12 do mundo.
Muchova, de 29 anos e nona no ranking da WTA antes de Wimbledon, perdeu sua segunda final de Grand Slam, já que gavia sido vice-campeã de Roland Garros em 2023, derrotada pela polonesa Iga Swiatek.
Recordista
Com a vitória neste sábado, Nosková se a mais jovem campeã de Wimbledon desde que a também tcheca Petra Kvitova conquistou o título em 2011. Nosková ainda levou para casa o prêmio de 3,6 milhões de libras esterlinas (R$ 24,6 milhões na cotação atual), além do troféu.
Jogo acirrado
A partida começou com Nosková dominando de maneira avassaladora. Ela conseguiu duas quebras e fechou o primeiro set em 31 minutos. Muchova só conquistou seu primeiro break point no terceiro game do segundo set.
A vice-campeã, porém, protagonizou uma reação que empolgou a torcida na Quadra Central de Wimbledon: ela perdia por 5/2 e tinha o saque quando salvou três match points para sobreviver. Na sequência, quebrou o saque da adversária, que havia sido quebrada apenas duas vezes em suas três partidas anteriores, para salvar mais um ponto que daria o título para a rival.
Depois, com seu serviço, precisou vencer mais match point para continuar na partida. Ao vencer cinco games seguidos, Muchova fechou o segundo set, empatou a partida e recebeu a maior ovação da torcida da final.
Nosková não se abalou e conseguiu uma quebra de serviço logo no início do set decisivo. Depois, com o serviço no 5/2, ao finalmente converter seu sexto match point, ela caiu na grama da Quadra Central, chorou e comemorou o maior título de sua carreira.
— Não costumo chorar. Todo o esforço e sacrifício destas últimas duas semanas valeram a pena. Já estou ansiosa para voltar no ano que vem — disse a campeã após a vitória.
Tênis tcheco em alta
O título de Linda Nosková é mais um feito para o tênis feminino da República Tcheca, resultado já garantido pela presença de duas jogadoras do país na final.
Nas últimas duas décadas, as também tchecas Petra Kvitova (em 2011 e 2014), Marketa Vondrousova (em 2023) e Barbora Krejcikova (em 2024) foram campeãs em Wimbledon. Antes delas, Jana Novotna foi outra jogadora do país que levantou o troféu em Londres, em 1998.
— Todos os nossos torcedores tchecos terão orgulho de nós, independentemente do resultado — disse Nosková.
Contando com Martina Navratilova, nascida na Tchecoslováquia, mas que passou a representar os Estados Unidos após mudar de nacionalidade, são cinco tenistas nascidas em território tcheco que venceram Wimbledon.
Últimas 10 campeãs de Wimbledon
- 2026: Linda Nosková (República Tcheca)
- 2025: Iga Swiatek — Polônia
- 2024: Barbora Krejcikova — República Tcheca
- 2023: Marketa Vondrousova — República Tcheca
- 2022: Elena Rybakina — Cazaquistão
- 2021: Ashleigh Barty — Austrália
- 2020: cancelado pela Pandemia de Covid-19
- 2019: Simona Halep — Romênia
- 2018: Angelique Kerber — Alemanha
- 2017: Garbiñe Muguruza — Espanha
- 2016: Serena Williams — Estados Unidos