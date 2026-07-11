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Nosková vence Muchova e conquista o título de Wimbledon

Tcheca superou a adversária por 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-3

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AFP

Estadão Conteúdo

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