Noruega comemora vitória sobre o Brasil: 'Um milagre!'

Milhares de pessoas se reuniram ao redor do palácio real de Oslo na noite deste domingo (5) para comemorar "o milagre" da vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Graças a dois gols de Erling Haaland, o país escandinavo se classificou para as quartas de final do Mundial pela primeira vez na história da competição.

"Agora tudo pode acontecer", escreveu o tabloide VG, que definiu a vitória como um "milagre". "Aleluia!", colocou em sua capa o portal Aftenposten, para acrescentar: "Mandamos o Brasil para casa".

"A aventura do futebol norueguês aponta diretamente para as estrelas", acrescenta a publicação.

"O IMPENSÁVEL aconteceu", comemorou o jornal Dagbladet. "Não é que a Noruega tenha derrotado o Brasil - de fato, nunca perdemos para eles -, mas sim que a Noruega dominou o Brasil".

O Dagbladet fez referência ao fato da Noruega ter ficado mais com a bola do que o Brasil, que teve apenas 35% da posse.

Em Oslo, cerca de 100 mil pessoas se reuniram para comemorar a vitória, de acordo com imagens da emissora de TV pública NRK.

"É uma loucura", reagiu um torcedor com um capacete viking, marca registrada dos noruegueses.

"Eu jamais teria acreditado que isso seria possível", disse outro torcedor em uma transmissão ao vivo.

Algumas pessoas, incluindo o príncipe herdeiro Haakon, que participou brevemente das comemorações espontâneas, se divertiam executando a agora famosa remada viking.

Esse grito serve como uma manifestação de união para os torcedores noruegueses, e vídeos da prática da comemoração viralizaram nas redes sociais.