Norris supera Ferraris e conquista pole do GP da Hungria; Bortoleto é 14º

Com o melhor desempenho no último treino deste sábado (25) e durante toda a sessão de classificação, o piloto britânico Lando Norris (McLaren) garantiu a pole position para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, superando por pouco as ambiciosas Ferraris. O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou em 14º no grid de largada.

Após dominarem os treinos de sexta-feira, o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, ambos da Ferrari, chegaram à classificação de olho na pole position.

Porém, Norris tomou a primeira posição de seu compatriota no último instante, por apenas doze milésimos de segundo.

Hamilton, o rei incontestável do circuito húngaro, detentor dos recordes de oito vitórias e nove pole positions, ficou visivelmente decepcionado com o resultado e buscará a recuperação no domingo.

Essa vitória parcial do carro laranja também marcou a primeira vez nesta temporada que a equipe Mercedes não conquistou a pole position, tendo sido superada pela concorrência neste sábado.

O líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli, teve de se contentar com o quarto lugar, à frente da McLaren do australiano Oscar Piastri, enquanto seu companheiro de equipe, George Russell, largará em sétimo.

O britânico não completou a sessão devido a um problema mecânico que deixou seu carro parado no final da reta principal.

O Red Bull do holandês Max Verstappen conseguiu terminar entre eles, em sexto, apesar de uma saída da pista. Seu companheiro de equipe, o francês Isack Hadjar, largará em oitavo no domingo.

O britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e o alemão Nico Hulkenberg (Audi) completam o top 10 do grid.

- Primeiro Q2 do ano para a Aston Martin -

Após o discreto progresso mostrado na sexta-feira, este sábado trouxe o primeiro resultado que evidenciou uma evolução para a Aston Martin.

O veterano piloto espanhol Fernando Alonso conseguiu superar o corte do Q1 e colocar seu carro verde entre os 16 mais rápidos da classificação, levando com sucesso um dos dois carros da equipe ao Q2 de um Grande Prêmio pela primeira vez em 2026.

Após ser eliminado nessa segunda etapa, Alonso largará da 16ª posição no domingo. Também eliminados nesta fase foram o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que terminaram em 13º e 14º lugares, respectivamente.

A Aston Martin estreia atualizações aerodinâmicas neste fim de semana, buscando reverter um início de temporada desastroso que frequentemente relegou Alonso e seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, ao fundo do grid ou os forçou a abandonar a prova.

A situação foi ainda pior para seu compatriota Carlos Sainz (Williams) e para o mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que não passaram pelo primeiro corte e largarão em 18º e 22º, respectivamente.