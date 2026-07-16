Norris é punido após trocar bateria e largará dez posições atrás no GP da Bélgica

Norris está em 5º no campeonato. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O piloto britânico Lando Norris sofrerá uma punição de 10 posições no grid de largada para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no domingo (19), após trocar a bateria de seu carro mais uma vez, anunciou a McLaren nesta quinta-feira (16).

A equipe britânica precisou equipar o carro com uma "quarta bateria" na temporada, excedendo o limite máximo permitido de três.

A McLaren explicou que Norris sofreu uma falha inicial na bateria na China, o que o impediu de largar na corrida.

Sua segunda bateria foi depois danificada no Japão. Ela foi reparada e reinstalada no carro, mas acabou falhando em Mônaco, durante o segundo treino livre.

A terceira bateria vinha funcionando sem problemas desde então, mas a McLaren observou que sua fornecedora de motores, a Mercedes, introduziu uma bateria aprimorada que resolve vários problemas anteriores e melhora a confiabilidade.

"Para nos beneficiarmos dessas melhorias, temos que aceitar uma punição de 10 posições no grid para o carro de Lando, a fim de instalar a nova bateria", declarou a McLaren.

"Decidimos fazer essa mudança na Bélgica, um circuito onde as ultrapassagens são relativamente mais frequentes do que nas duas etapas seguintes, Hungria e Zandvoort (Holanda)", explicou a equipe.

O grid de largada para a corrida de domingo é definido durante a sessão de classificação de sábado (18).

Lando Norris, que conquistou a pole position e terminou em segundo lugar na corrida em Spa-Francorchamps no ano passado, ocupa atualmente a quinta posição no Mundial de pilotos, após um início de temporada complicado.

A McLaren dominou no ano passado, mas mudanças nos regulamentos técnicos referentes aos motores, em que o componente elétrico se tornou cada vez mais importante, alteraram a ordem de competitividade para a atual temporada de 2026.