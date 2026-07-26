Norris conquista no GP da Hungria sua 1ª vitória na temporada; Bortoleto é 11º

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 neste domingo (26), no circuito de Hungaroring, terminando à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull) e do italiano Kimi Antonelli (Mercedes). O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou a prova em 11º.

Norris, atual campeão mundial, largou na pole position para este décimo primeiro Grande Prêmio da temporada de 23 corridas.

Ele perdeu a liderança na primeira volta após ser ultrapassado por seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, mas conseguiu recuperar a posição no meio da corrida e garantir sua primeira vitória na temporada.

Seguindo o padrão das corridas recentes, a largada e a volta inicial foram repletas de ação entre os primeiros colocados. Além das trocas de posição entre os pilotos da McLaren, Verstappen e Lewis Hamilton (Ferrari) ganharam uma posição cada, enquanto o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) perdeu três lugares.

Enquanto Piastri pressionava Norris de perto, Verstappen lutava contra seu próprio carro, com o qual não se sentia confortável, para conter Hamilton, ansioso para ultrapassar o holandês o quanto antes.

No entanto, a defesa sólida de Verstappen levou o britânico a mudar sua estratégia, tornando-se o primeiro piloto a ir para os boxes. A Ferrari inicialmente comemorou ao ver Hamilton assumir a posição após a parada de Verstappen. Mas o holandês acabou ultrapassando o britânico na pista logo em seguida.

- Abandono de Piastri -

Sem mudanças na acirrada disputa entre as McLarens, Hamilton foi novamente o primeiro a parar nos boxes durante a segunda rodada de pit stops, em que Norris acabou sendo o mais beneficiado.

Piastri, que parou antes do companheiro de equipe, perdeu um tempo considerável ao retornar à pista após um contato com Carlos Sainz (Williams) enquanto ultrapassava o espanhol. Isso permitiu que Norris ultrapassasse o companheiro após completar seu próprio pit stop.

No entanto, o pior ainda estava por vir para o australiano: a 14 voltas do fim, ele foi forçado a abandonar a corrida devido a uma quebra no câmbio.

A essa altura, o líder do campeonato, Kimi Antonelli, que havia sido prejudicado na largada por uma penalidade que o relegou à sétima posição, havia se lançado na briga pelo pódio graças a uma estratégia de uma parada, ainda mais favorecida pelo abandono de Piastri e pelo subsequente período de Safety Car Virtual (VSC).

Na tentativa de alcançar o pódio, Hamilton aproveitou o Safety Car Virtual para fazer um pit stop e lutar contra Antonelli, mas recebeu uma penalização de cinco segundos por excesso de velocidade no pit lane e terminou em quinto, atrás de Leclerc.

O piloto francês Isack Hadjar (Red Bull) terminou em sexto, seguido por George Russell (Mercedes). Russell caiu da sexta para a 21ª posição na largada devido a um problema com o sistema anti-stall, mas conseguiu recuperar posições e terminar em sétimo.

- Pequena melhoria para a Aston Martin -

Após o modesto progresso demonstrado pelos Aston Martins durante os treinos livres e a classificação, os dois carros apresentaram sinais de melhoria, apesar de terminarem fora da zona de pontuação.

Até então, o melhor desempenho da equipe em corrida havia sido o 10º lugar conquistado por Fernando Alonso em Mônaco, no início de junho, um resultado impulsionado por múltiplos abandonos e penalidades que afetaram seus rivais.

Neste domingo, o veterano espanhol terminou em 14º - seu segundo melhor resultado do ano - enquanto seu companheiro de equipe, o canadense Lance Stroll, alcançou seu melhor resultado da temporada, terminando em 13º.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) chegou em 11º, fora da zona de pontuação, e o argentino Franco Colapinto (Alpine) encerrou a prova em 15º.