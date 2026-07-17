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Na Vila Belmiro

Neymar volta ao Santos após a Copa e inicia trabalho especial antes de retorno aos jogos

Atacante inicia avaliações no CT Rei Pelé após descanso pós-Copa; clube não divulga prazo para retorno ao time.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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