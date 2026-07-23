Neymar disputou a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. Diego Sanches / Divulgação/Santos FC

Neymar se reapresentou na manhã desta quinta aos treinos com o restante do elenco do Santos, no CT Rei Pelé. O atacante não atuou na goleada por 4 a 1 sobre o Universidad Central de Venezuela (UCV), na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, em Valencia (VEN), e deve ser a principal novidade para o duelo contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

O camisa 10 foi liberado pela comissão técnica na quarta, assim como o resto da delegação, que encarou dificuldades para deixar o país vizinho devido a atrasos no voo. Durante o período em que foi poupado contra o UCV, Neymar aproveitou para participar de torneio de pôquer na cidade de São Paulo.

Os jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos na Venezuela fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento nesta quinta, enquanto Neymar e os demais atletas fizeram treino tático.

O técnico Cuca confirmou que o craque deve reforçar a equipe no confronto válido pela 20ª rodada do Brasileirão, diante da lanterna Chapecoense. A partida será no sábado, às 18h30min (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, só um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco da Gama.

Neymar na temporada

Com contrato até o fim do ano, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada. A comissão técnica ainda trabalha para definir uma programação de minutagem para Neymar, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o astro atuou por 23 minutos e marcou o gol de honra.

Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar ganhou alguns dias de descanso nos Estados Unidos. A reapresentação à Baixada Santista aconteceu no último dia 17 e, desde então, o Menino da Vila cumpre um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo.

Pelo Santos, a última partida de Neymar foi há 67 dias, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, na Neo Química Arena. Ele deixou o campo após ser substituído em uma decisão motivada por um erro de arbitragem.

Posteriormente, foi diagnosticada uma lesão na panturrilha direita, que o afastou dos compromissos do clube antes da pausa para o Mundial e também limitou sua participação no torneio. Além do confronto contra a Noruega, ele disputou apenas 15 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela fase de grupos.