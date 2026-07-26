Neymar nega cobrança a jovens do Santos após empate com a Chapecoense: "Totalmente mentira"

Neymar fez os dois gols no empate em 2 a 2 com a Chape. ANDERSON ROMÃO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Neymar usou as redes sociais neste domingo (26) para se pronunciar sobre uma suposta cobrança a jovens jogadores do Santos após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense no sábado (25), pelo Brasileirão.

O site ge.globo publicou que o craque teria entrado em atrito com o meia Gabriel Bontempo e o zagueiro Ananias no vestiário. Mas o camisa 10 nega:

— Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira. Quem passou isso, por favor, não faça isso, não minta, pode perguntar para quem quiser, foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas (Veríssimo), Arão, Gabi, todos falamos. A gente se cobrou, obviamente, porque somos competitivos e queremos ganhar, vencer — declarou o jogador em vídeo.

Na primeira partida com o Santos após a Copa, Neymar teve noite destacada, apesar do empate com a lanterna Chapecoense. O jogador atuou durante os 90 minutos e foi autor dos dois gols santistas.

Além desta, houve outra polêmica. O ge.globo publicou que o craque teria se reapresentado depois do empate com a Chapecoense, mas teria deixado o treino sem autorização e contrariando o planejamento da comissão técnica.

A reportagem entrou em contato com o clube, que ainda não se manifestou sobre essa questão.