Neymar marca duas vezes, mas Santos decepciona e só empata contra o lanterna Chapecoense

Frustração e desânimo na Vila Belmiro. No duelo contra o pior time do Campeonato Brasileiro, o Santos voltou a decepcionar a sua torcida na noite deste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Após sair na frente com um gol de Neymar, ainda na etapa inicial, a equipe do técnico Cuca sofreu um apagão na volta do intervalo, levou dois gols no início do segundo tempo da Chapecoense, e só não levou mais um revés graças a um pênalti no final do jogo. O camisa 10 cobrou e decretou o empate de 2 a 2.

A equipe catarinense, que tinha apenas um resultado positivo na competição, justamente contra os santistas, no primeiro turno, mostrou ser a pedra no sapato da equipe da baixada neste Nacional ao segurar a igualdade no placar e tirar mais um ponto no confronto com o Santos.

Neymar, que entrou em campo como a grande esperança da torcida, marcou duas vezes, mas oscilou durante o jogo e sua intranquilidade impediu que sua atuação fosse mais decisiva. Irritadiço, questionou o juiz durante todo o duelo e ainda foi premiado com um cartão amarelo. No entanto, com dois gols, acabou evitando o revés em casa.

Na classificação, os santistas agora somam 22 pontos e perderam a chance de melhorar a posição na tabela. A Chapecoense, que vinha de uma derrota de 4 a 0 para o Flamengo na Arena Condá, chegou aos dez pontos e segue na lanterna da competição com uma campanha sofrível.

Após o encontro deste sábado, pelo Brasileirão, o time santista vira a chave e centra o foco na Copa Sul-Americana. Depois de golear o Universidad Central no compromisso de ida das oitavas de final por 4 a 1, a equipe do técnico Cuca volta a entrar em campo pelo torneio internacional nesta terça-feira. Em uma posição confortável para garantir a vaga (se classifica até com derrota por dois gols de diferença), o Santos recebe o adversário venezuelano pelo duelo de volta desta fase eliminatória.

Neymar, que não defendia o Santos desde o dia 17 de maio, na Neo Química Arena, em amarga derrota por 3 a 0 para o Coritiba, entrou em ação sob olhar atento dos torcedores e chamou a responsabilidade para liderar a equipe desde o início. Ativo na armação das jogadas, foi dele o primeiro chute a gol com oito minutos de partida.

Enfrentando uma sólida retranca dos catarinenses, o time do técnico Cuca apostou na movimentação de seus homens de frente. Além de ser o responsável por comandar seus companheiros, Neymar também foi a conexão do time com a torcida. Ao bater um escanteio pelo lado esquerdo, ele pediu o apoio dos torcedores que estavam próximos à linha de fundo. E a tentativa quase deu resultado. Na cobrança, após corte errado da defesa da Chapecoense, a bola bateu no travessão de Matheus Aurélio.

A ampla posse de bola, no entanto, foi ofuscada pela pouca efetividade. Preso na marcação, Gabigol esteve apagado na partida. O segundo chute do Santos só aconteceu após a primeira meia hora de jogo e teve mais uma vez Neymar como autor. Diante da falta de criatividade e das primeiras vaias, coube ao camisa 10 a tarefa de resolver a situação em uma jogada individual.

Após receber a bola, ele tabelou com Barreal, recebeu em condições de finalizar dentro da área e, com categoria, acertou o canto esquerdo do goleiro Matheus Aurélio com um chute à meia altura: 1 a 0 Santos, aos 35 minutos. Após estufar a rede, uma provocação do astro. Na comemoração, ele festejou simulando um jogo de cartas já que, durante a semana, ele foi criticado por aparecer jogando pôquer enquanto seus companheiros se preparavam para disputar compromisso pela Copa sul-americana.

Atrás no placar, Rafael Lacerda promoveu três alterações. E os jogadores que vieram do banco arquitetaram o improvável empate logo aos cinco minutos do segundo tempo. Giovanni Augusto foi na linha de fundo pela direita e cruzou rasteiro. Marcinho recebeu livre e tocou no canto de Gabriel Brazão para empatar.

Mas o pior ainda estava por vir. Apático, o Santos viu a Chapecoense crescer na partida e levou a virada aos 16 minutos. Bolasie recebeu com liberdade pelo lado direito, foi no fundo e cruzou rasteiro. João Ananias se atrapalhou e acabou marcando contra.

O desespero tomou conta dos jogadores santistas que se lançaram ao ataque e passaram a pressionar de forma desorganizada. Marcado com rigor, Neymar passou a reclamar de forma acintosa com o juiz até ser advertido. Desorganizado, o Santos buscou os cruzamentos e passou a pressionar o rival

Um pênalti de Bruno Mathias em Caballero evitou o pior no fim da etapa complementar. O juiz assinalou a penalidade e Neymar foi para a cobrança. O camisa 10 bateu firme, fez a 2 a 2 e decretou o empate que teve um sabor de derrota para os santistas nesta noite na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 2 X 2 CHAPECOENSE

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo, Rollheiser (Caballero), Neymar e Barreal (Thaciano); Gabriel (Rony). Técnico: Cuca.

CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco); Camilo, David (Bruno Matias) e Max; Enio (Giovanni Augusto), Kevin Ramírez (Marcinho) e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Neymar, aos 35 minutos do primeiro tempo. Marcinho, aos 5 e João Ananias (contra), aos 16 minutos e Neymar aos 43 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Veríssimo, Barreal e Neymar (Santos); Matheus Aurélio, Bruno Mathias, Bruno Tubarão e Camilo (Chapecoense).

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (BA).

RENDA - R$ 791.445, 00

Público - 12.121 pagantes