Neymar joga? Veja a escalação do Santos contra o Universidad Central

Neymar fez comemoração com referência a pôquer após primeiro gol contra a Chapecoense. ANDERSON ROMÃO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Santos está escalado para encarar o Universidad Central da Venezuela, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana - e sem Neymar. O jogador também não esteve presente no jogo de ida, na semana passada, fora de casa, em que a equipe venceu por 4 a 1 e garantiu larga vantagem para a partida na Vila Belmiro, nesta terça-feira (28).

Cuca vai mandar a campo um time com: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Arão, Christian Oliva, Rollheiser e Miguelito; Barreal e Gabriel Barbosa. Neymar está no banco.

O camisa 10 se envolveu em polêmicas extracampo nos últimos dias. Conforme o ge.globo, o atacante teria entrado em atrito com com o elenco santista ainda no vestiário após empate com a lanterna Chapecoense. Foi a primeira partida de Neymar pelo Santos após a Copa do Mundo, e o jogador marcou dois gols.

As cobranças teriam sido direcionadas, principalmente, aos garotos da base. Mais tarde, Neymar se manifestou sobre o assunto nas redes sociais e negou que tenha pressionado os jovens.