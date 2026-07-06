Neymar em sua última Copa do Mundo: alguns minutos, um gol e muitas lágrimas

Eliminado pela Noruega (2-1) nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar disputou sua última partida com a camisa do Brasil, terminando em lágrimas, após converter um pênalti que serviu apenas para amenizar o resultado neste domingo (5) em East Rutherford.

Sentado no gramado do MetLife Stadium após o apito final, o camisa 10, cercado por companheiros que tentavam consolá-lo, caiu aos prantos.

Nada parecia lhe oferecer consolo: seu sonho de conquistar a Copa do Mundo, o único troféu que faltava em sua carreira, havia acabado de se desfazer, destruído pela força avassaladora de Erling Haaland, que marcou duas vezes no final da partida.

Neymar completou sua 130ª e última partida aos 67 minutos, quando Carlo Ancelotti o colocou em campo para substituir Gabriel Martinelli.

Seu primeiro drible falhou, assim como seu primeiro passe, talvez devido ao excesso de emoção, enquanto a torcida registrava o momento com seus celulares.

Os minutos foram passando sem que ele conseguisse dar novo fôlego ou inspiração ao ataque da sua equipe, como evidenciado por uma tentativa forçada de drible dentro da área, em meio a vários marcadores.

Com a eliminação praticamente certa, a frustração tomou conta dele e Neymar perdeu a cabeça por um breve momento.

Primeiro veio uma entrada violenta com as travas da chuteira em Odegaard (90'+5), seguida por um empurrão em outros jogadores noruegueses que tentaram separar a jogada. Ele recebeu um merecido cartão amarelo.

- Último recorde -

Esse lance improvável não seria o último de Neymar na partida porque uma cotovelada de Ostigard no rosto de Casemiro foi corretamente punida com um pênalti, o segundo da Seleção Brasileira na partida, depois de uma oportunidade perdida no primeiro tempo, quando Orjan Nyland defendeu a cobrança de Bruno Guimarães (13').

E assim, nos últimos segundos dos acréscimos, com a vitória da Noruega já garantida, o atacante de 34 anos não hesitou em cobrar o pênalti.

Mas momentos antes, em meio a uma atmosfera cada vez mais eletrizante em campo, ele havia trocado palavras, provavelmente insultos, com Nyland, que tentou desconcentrá-lo fazendo todo tipo de gesto no gol.

Seria preciso muito mais do que isso para impedir que o ícone do futebol brasileiro marcasse seu 80º gol pela seleção, ampliando seu próprio recorde, marcando com um chute cruzado.

Seu último gol pela seleção canarinho, eliminada nesta fase pela primeira vez desde 1990, não oferecerá nenhum consolo a Neymar.

Esse gol, em última análise, serve apenas como uma triste despedida em uma competição que nunca lhe deu grandes alegrias (em 2014 não chegou a disputar a semifinal devido a uma lesão grave e foi eliminado nas quartas de final em 2018 e 2022).