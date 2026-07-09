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Neymar compra iate avaliado em R$ 120 milhões

Embarcação personalizada de alto padrão deve ser entregue ao atacante em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

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