Neymar compra iate avaliado em R$ 120 milhões

Enejota surgiu a partir da transformação de uma embarcação de serviço em um iate da categoria explorer. Inace Superyachts / Divulgação

Neymar está prestes a ampliar sua coleção de bens de alto padrão. Nas próximas semanas, o atacante deve receber o Enejota, embarcação avaliada em aproximadamente R$ 120 milhões e apontada como um dos maiores iates de lazer já construídos no Brasil. A expectativa é de que a entrega ocorra em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro.

Antes de chegar ao destino, o iate percorre o litoral brasileiro. Conforme a revista Náutica, a embarcação saiu de Fortaleza, fez escala em uma marina de Recife e segue viagem rumo ao Sudeste.

Santa Catarina

Apesar de Angra dos Reis ser considerada a principal base da embarcação, ela também poderá permanecer parte do tempo no litoral de Santa Catarina, outro importante centro da atividade náutica no país.

Construído pelo estaleiro Inace SuperYachts, o Enejota surgiu a partir da transformação de uma embarcação de serviço em um iate da categoria explorer, modelo desenvolvido para longas navegações, com autonomia ampliada e elevado nível de conforto.

Heliponto

O projeto foi assinado pelo designer Fernando Almeida e reúne soluções voltadas tanto para o lazer quanto para viagens de longa duração.

A estrutura inclui seis suítes para hóspedes, heliponto e cerca de 800 metros quadrados de área útil. Na parte mecânica, o iate conta com quatro motores de 1.450 cavalos de potência cada um, equipados com sistema de propulsão por hidrojato, tecnologia que substitui as hélices convencionais.

Caso a entrega seja realizada em Angra dos Reis, Neymar passará a integrar o grupo de proprietários de uma das embarcações de lazer mais sofisticadas já produzidas no Brasil.