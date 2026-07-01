NBA: após deixar o Lakers, para onde deve ir LeBron James?

LeBron James definirá seu destino na NBA. LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A free agency da NBA começou na segunda-feira (30) e o grande jogador disponível no mercado é LeBron James, que anunciou saída do Los Angeles Lakers. De acordo com informações de Shams Charania, da ESPN americana, existem três prováveis destinos para o astro de 41 anos.

Retornos para o Miami Heat ou Cleveland Cavaliers, além de uma ida ao Golden State Warriors para jogar ao lado de Stephen Curry são as maiores possibilidades. No entanto, James deve receber mais ofertas e analisar cada uma. Portanto, o mercado da NBA deve ficar mais travado nos próximos dias. A decisão de LeBron deve ditar o ritmo de outras negociações na liga norte-americana. Veja abaixo o que os destinos mais prováveis podem oferecer ao jogador:

Miami Heat

Bicampeão da NBA pela franquia, James é visto como uma peça que encaixa com Giannis Antetokounmpo — trocado recentemente — e Bam Adebayo. Mais experiente e com uma visão de jogo acima da média, o astro pode atuar como armador do Heat.

A questão de salário pode dificultar a ida para Miami, pois James deve aceitar uma oferta na casa de US$ 15 milhões, enquanto a franquia da Flórida deve ter menos a oferecer. No entanto, a presença de Antetokounmpo pode ser um diferencial na tomada de decisão.

Cleveland Cavaliers

Os Cavs podem oferecer mais um retorno para James. Cleveland foi a primeira equipe do jogador. A primeira passagem acabou sem títulos e com a decisão dele jogar no Heat. Porém, LeBron voltou para casa e ajudou a equipe a conquistar o primeiro título da NBA.

Um novo retorno pode ocorrer, mas a probabilidade é menor, principalmente pela questão salarial. Os Cavaliers não têm tanto espaço para contratar James, a não ser que uma troca seja feita por algum outro nome do elenco.

Golden State Warriors

É o time que tem um plano mais ambicioso para contar com James. Se juntar a Stephen Curry é uma vontade do jogador, ainda mais pelos rumores que a imprensa norte-americana noticiou. Existe a chance de Golden State trocar por Anthony Davis e ter uma equipe experiente.