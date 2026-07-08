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Ondas gigantes!
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Nazaré brasileira? Cidade catarinense recebe título inusitado

Jaguaruna recebeu a honraria de maior onda do Brasil com 14,82 metros estipulados

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