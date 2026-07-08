Nazaré brasileira? Cidade catarinense recebe título inusitado

Laje da Jagua foi palco, em 2025, da maior onda já surfada no Brasil. Divulgação / Prefeitura de Jaguaruna

O Brasil tem uma nova cidade com o título de Capital Nacional da Maior Onda do Brasil. Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, recebeu oficialmente o reconhecimento do Governo Federal nesta terça-feira (7).

A honraria foi confirmada com a sanção da Lei nº 15.461 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O reconhecimento se deve à Laje da Jagua, formação rochosa submersa localizada a cerca de 5,3 quilômetros da costa de Jaguaruna, no litoral sul catarinense.

Conhecido como a "Nazaré brasileira", é o principal pico de ondas gigantes do país, que podem ultrapassar os 14 metros de altura.

Em entrevista concedida ao ge.globo, Reinaldo Langer Jaeger, gestor do movimento Big Waves Brasil, disse que a articulação pelo reconhecimento começou a partir de um pedido de uma associação de Jaguaruna, em conjunto com o próprio movimento. A solicitação foi levada à uma deputada federal, com apoio de lideranças da região.

— A gente mandou um relatório com relatos de atletas, matérias, imagens, tudo. Mas pediram para embasar bem com um estudo técnico. Então solicitamos à Prefeitura de Jaguaruna que contratasse um oceanógrafo do Rio de Janeiro, especialista em medição de ondas, para definir de maneira técnica se a Laje da Jagua é ou não a maior onda do Brasil. E esse estudo indicou que sim — disse.

No Senado, o Projeto de Lei 1.960/2022 recebeu parecer favorável de senadores e foi aprovado pela Comissão de Esporte antes de seguir para sanção presidencial. A proposta reconhece a relevância esportiva e turística da Laje da Jagua para Jaguaruna e para o surfe de ondas grandes no Brasil.

O local foi palco, em 2025, da maior onda já surfada no Brasil. O feito foi do esportista Lucas Chumbo, que surfou uma onda de 14,82 metros no dia 30 de julho daquele ano, em Jaguaruna. O recorde anterior era de Thiago Jacaré, com 13,7 metros.

A surfista Michaela Fregonese também fez história em 2026 no local ao surfar uma onda de 12,25 metros — a maior registrada por uma mulher no Brasil.

Como funciona as medições

A métrica para medir as ondas foram feitas a partir de imagens em vídeo e foto, somadas à análise técnica. O cálculo considera referências como altura do atleta, posição na prancha, base e crista da onda, além da escala em pixels dos registros.

A característica geográfica do local permite que as ondas aumentem de tamanho ao se aproximarem da costa. De acordo com Argeu Vanz, oceanógrafo da Epagri/Ciram, o processo é semelhante ao que acontece em Nazaré, em Portugal, que também é conhecido pelas ondas gigantescas.