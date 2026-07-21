"Não vamos ser apressados", diz agente de LeBron James sobre escolha de novo time na NBA

LeBron James ainda não decidiu seu futuro na NBA. ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Pressa não é algo que LeBron James e seu staff pretendem ter para decidir o novo time do jogador de 41 anos na NBA. O agente Rich Paul garantiu isso em entrevista recente ao podcast Game Over, na segunda-feira (20).

Segundo o representante do atleta, o astro fará sua escolha no próprio tempo, seja "daqui a 48 segundos ou daqui a 48 minutos”.

— Não vamos nos apressar. A escolha é dele e, quando ele decidir, ele decidirá — disse Paul.

Faz três semanas desde que James deixou o Los Angeles Lakers e se tornou agente livre na NBA.

A demora para decidir o novo destino gerou críticas e influenciou até na finalização do calendário da próxima temporada da liga.

— Não estamos fazendo disso uma questão de atenção ou espetáculo. Não se trata de uma decisão ou algo do tipo. Ele tem uma escolha profissional a fazer — disse o agente.

Favoritos pela contratação

Quatro franquias são consideradas as favoritas na disputa para levar LeBron James: Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Miami Heat.

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