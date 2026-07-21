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"Não vamos ser apressados", diz agente de LeBron James sobre escolha de novo time na NBA

Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers e Miami Heat são as franquias que largam na frente para contratar o astro

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