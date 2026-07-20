'Não tivemos dúvidas em nenhum momento', afirma Oyarzabal

O atacante espanhol Mikel Oyarzabal, artilheiro da seleção de seu país na Copa do Mundo, viu a 'Roja' dar a volta por cima com a conquista do bicampeonato mundial, superando as dúvidas que surgiram depois do empate na estreia contra Cabo Verde.

"Há um mês, as pessoas duvidavam se isso seria possível. Nós nunca duvidamos por um instante sequer", disse Oyarzabal, autor de cinco gols na Copa do Mundo de 2026.

"Ainda não dimensionamos totalmente a grandeza disso, não apenas ser campeões mundiais, mas alcançar esse feito logo após a Eurocopa", torneio que a Espanha venceu em 2024.

O capitão da Real Sociedad usou as palavras "felicidade" e "orgulho" para descrever o que sentiu após a conquista da Copa, ao mesmo tempo em que minimizou a importância de seus cinco gols no torneio.

"O que ficará para a história é a estrela e a medalha. Estou feliz por ter ajudado a equipe e feliz pelo Ferran, considerando tudo o que se diz, assim como as pessoas se lembram do gol de Iniesta, elas se lembrarão do gol de Ferran por muito tempo", disse o jogador basco, que admitiu ter chorado durante "dez minutos".