Esportes

Na Serra Gaúcha
Notícia

Naná Silva bate Carol Meligeni e vai às quartas de final em Vacaria

Tenista de 16 anos enfrentará a número 166 do ranking mundial, Julia Riera, em busca da semifinal

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André Silva

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