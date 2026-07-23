Naná Silva bate Carol Meligeni e vai às quartas de final em Vacaria

A paulista Nauhany Silva, de 16 anos, está classificada para as quartas de final do Vacaria Open, torneio da série W75 da World Tennis, disputado nas quadras de saibro da Pousada Santa Tereza, na Serra Gaúcha.
Naná, que recentemente foi vice-campeã júnior de duplas em Wimbledon com Victoria Barros, venceu a experiente Carol Meligeni, 30, por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3, após uma hora e 32 minutos de partida.
Atual número 666 do ranking da WTA e nona colocada na classificação júnior, a brasileira agora desafiará a argentina Julia Riera, principal favorita ao título e número 166 do mundo, que derrotou a catarinense Carolina Bohrer por 7/5 e 6/2.
Pigossi confirma favoritismo
Terceira favorita do torneio, a paulista Laura Pigossi, medalhista de bronze em duplas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, passou pela argentina Maria Florencia Urrutia por 2 a 0 (6/4 e 6/1) e nas quartas vai enfrentar a gaúcha Pietra Rívoli, que mais cedo desbancou a cabeça de chave 8, a argentina Victória Bosio.