Namorada de zagueiro da Argentina revela presente dado por Messi aos jogadores durante a Copa

A namorada do zagueiro Marcos Senesi, Kelci-Rose Bowers, revelou nas redes sociais um presente personalizado que Lionel Messi entregou aos jogadores da seleção argentina durante a Copa do Mundo. O kit preparado para o consumo de mate foi levado pelo defensor para casa após a competição e acabou sendo mostrado em um vídeo publicado pela inglesa.

Nas imagens, Kelci aparece com uma bolsa marrom personalizada com o nome de Senesi, o escudo da Associação Argentina de Futebol e uma imagem do troféu da Copa do Mundo. Dentro do acessório estavam uma cuia, um pacote de erva-mate, um canudo metálico e um recipiente térmico dourado com referências à identidade de Messi.

"Tenho que mostrar uma coisa muito legal para vocês. Marcos trouxe esta bolsa da concentração. Ela também tem o nome dele. Este é o conjunto de mate dele. Messi deu este presente a todos os jogadores", contou Kelci-Rose.

Segundo ela, Senesi pediu que o presente fosse guardado com cuidado e levado para Miami. A revelação acabou expondo um detalhe da convivência entre os jogadores durante a campanha da Argentina no Mundial e um gesto do capitão com os companheiros.