Na estreia do novo técnico, Vasco perde para o Vitória e segue na Z-4 do Brasileiro

O choque de realidade voltou para o torcedor do Vasco após a pausa na Copa do Mundo. Nem mesmo a estreia do técnico Pedro Emanuel mudou os rumos do time na temporada. Na volta do Campeonato Brasileiro, pela 19ª rodada, apresentou novamente os mesmos erros e sofreu a quarta derrota seguida, desta vez para o Vitória, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no estádio Barradão, em Salvador (BA).

Mal tecnicamente, o Vasco abusou dos erros durante os noventa minutos, inclusive no gol baiano. Barros cochilou na entrada da área, perdeu a bola para Fabri que tocou para Kayzer bater na saída de Jardim. No mais, o técnico Pedro Emanuel não teve tempo para apresentar suas ideias, em mais um jogo pobre tecnicamente do time carioca, que passará mais uma rodada na zona de rebaixamento, com 20 pontos.

Do outro lado, o Vitória também não fez um jogo primoroso, mas aproveitou a única chance que teve para sair com os três pontos. Na busca por gordura na tabela, se afastou bem da zona vermelha, saltando de momento para a nona colocação, com 25 pontos.

O Vasco agora tem pela frente o primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana, na próxima quarta-feira, às 19h, diante do Independiente Medellín-COL, na Colômbia. Pelo Brasileiro, atua somente no sábado (25), diante do Mirassol, em São Januário. Já o Vitória volta a campo no domingo (26), contra o Remo, em Belém (PA).

Para quem estava acostumado com a Copa do Mundo, Vitória e Vasco protagonizaram um primeiro tempo fraco tecnicamente, com muitos erros e poucas emoções. A falta de ritmo também teve impacto, mas nada que justificasse a falta de efetividade de ambos.

Com o confronto concentrado com disputas no meio de campo, as oportunidades surgiam em erros na intermediária, porém pouco aproveitados. A única chance que tirou suspiro do torcedor foi um chute de longe de Baralhas, defendido por Léo Jardim, já nos acréscimos.

A volta do intervalo manteve o mesmo panorama, de muita transpiração e pouca inspiração. O Vasco até conseguiu ter presença ofensiva, trocando passes na frente da área, mas colocou tudo a perder com um erro grotesco de Barros. Na saída de bola, o volante cochilou feio e Renato Kayzer aproveitou para abrir o placar, aos 23 minutos.

Após o gol, o duelo seguiu fraco tecnicamente. Com a vantagem, o Vitória já não tinha mais pretensões de marcar pressão e ficou na espreita por um contra-ataque. O Vasco, por sua vez, não ofereceu resistência e pouco construiu para tentar pelo menos o empate, amargando mais uma derrota na temporada.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 VASCO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Emmanuel Martínez e Zé Vitor (Pochettino); Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Tarzia (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes (Tchê Tchê), Adson (Hinestroza), Johan Rojas (Andrés Gómez) e Nuno Moreira (David); Spinelli (Brenner). Técnico: Pedro Emanuel.

GOLS - Renato Kayzer, aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 517.486,00.

PÚBLICO - 20.112 torcedores.