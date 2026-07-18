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Na despedida do UTS Rio de Janeiro, João Fonseca vence "rubro-negro" Moutet e termina em 7º lugar 

Brasileiro encerrou o torneio com duas vitórias e uma derrota

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André Silva

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