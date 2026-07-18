Na despedida do UTS Rio de Janeiro, João Fonseca vence "rubro-negro" Moutet e termina em 7º lugar 

Fonseca terminou em sétimo. Daniel Brasil / Divulgação/Maracanã

A despedida de João Fonseca da primeira edição do Ultimate Tennis Showdown (UTS), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, não foi como o público esperava. Após vencer o holandês Tallon Griekspoor e perder para o australiano Nick Kyrgios, na sexta-feira (17), o brasileiro voltou à quadra neste sábado (18) para disputar o sétimo lugar.

E para surpresa geral, ele encarou um adversário com as cores do Flamengo. O tenista francês Corentin Moutet, 40º do ranking mundial, jogou com a camisa do clube para o qual Fonseca é torcedor.

Com uma atuação de altos e baixos e visivelmente se poupando para a sequência da temporada, o brasileiro venceu por 3 a 1, parciais de 16/14, 13/20, 16/14 e 19/10.

Após a partida em entrevista ao canal Sportv3, João Fonseca disse que "falou para Moutet jogar com a camisa do Flamengo", já que no dia anterior ele vestiu a do Fluminense.

Em outro jogo da rodada, o britânico Cameron Norrie venceu Griekspoor por 3 a 2 (12/19, 19/20, 18/7, 19/10 e 2/0) e assegurou a quinta posição.

Regras próprias

Moutet jogou com a camisa do Flamengo. Daniel Brasil / Divulgação/Maracanã

O UTS não faz parte do circuito da ATP e tem regras distintas do tênis tradicional.

A partida é composta por quatro quartos de oito minutos cada, e ganha o jogador que vencer três quartos. Em caso de empate em 2 a 2, leva a melhor quem vencer dois pontos seguidos, em uma disputa chamada de "morte súbita".

O tenista tem apenas o primeiro saque, não contando com o segundo; além de 15 segundos para colocar a bola em jogo novamente. Ao contrário dos jogos profissionais, o toque na rede não invalida o saque, assim, não há "let".

Conhecido por ser um esporte silencioso nas arquibancadas, no UTS, as manifestações das torcidas são liberadas. Além disso, os técnicos se comunicam livremente com os atletas, inclusive usando microfones.