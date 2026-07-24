Murilo destaca espaços no Palmeiras em esquema com três zagueiros: 'Mais livre para construir'

Abel Ferreira não teve dúvidas em escalar a defesa do Palmeiras com três zagueiros após a contratação de Alexander Barboza no bom triunfo por 3 a 1 diante do Coritiba. E pode repeti-la diante do Atlético-MG, neste domingo, mesmo com o argentino suspenso e o duelo sendo no Nubank Parque. Quem gostou da inovação foi Murilo, que ganhou mais liberdade e destacou a possibilidade de ajudar a equipe também ofensivamente.

"Eu vejo que com três zagueiros eu fico mais livre para poder construir também junto com os volantes. No primeiro gol (em Curitiba), eu estava lá na frente e consegui achar o passe para o Sosa", destacou o zagueiro, destacando suas qualidades.

"Com o passe que tenho, acho que prevalece a minha saída de bola. Gosto muito do esquema com três zagueiros, mas, independentemente da opção da comissão do Abel, estou aqui para ajudar o grupo", disse.

Como terá de propor mais o jogo em seu estádio, o Palmeiras pode voltar a atuar com somente duas peças no setor. Mas, apenas quando o time entrar em campo que esse mistério será desfeito na luta para ampliar a invencibilidade caseira de 19 partidas.

"A gente está com muita saudade da nossa torcida, sempre que estamos lá damos a nossa vida para poder sair com a vitória. Temos atuado muito bem em nossa casa, então é dar continuidade e fazer o que a gente vem fazendo, trabalhando com muito foco para poder dar mais uma vez alegria para toda a torcida do Palmeiras", afirmou Murilo, sem esquecer da força dos mineiros.