Mundial da Kings League: quem disputa a competição e onde assistir 

Competição tem 16 times de sete países. Kings League World / Reprodução

O Mundial de Clubes da Kings League começou no domingo (26), em Milão, na Itália. A terceira edição do torneio reúne 16 equipes de sete países diferentes, sendo três brasileiras em busca do título inédito para o país. Estrelas do futebol como Lamine Yamal, Neymar e James Rodríguez têm times na competição.

A Furia FC, presidida por Neymar e Cris Guedes, chega como atual campeã da Kings Cup América. Os outros representantes brasileiros são o DesimpaiN, de Renato Vicente, que estreia no Mundial depois de conquistar a Kings League Brasil, e o G3X do artilheiro Kelvin Oliveira.

O craque espanhol Lamine Yamal preside o La Capital, que ficou em segundo na fase regular da Kings League Espanha. Já o colombiano James Rodríguez comanda o Atlético Parceros, líder do último split da Kings League Américas.

O Mundial de Clubes da Kings League é disputado em formato suíço. As equipes que conquistarem duas vitórias avançam ao mata-mata. Ao mesmo tempo, duas derrotas significam eliminação na primeira fase. Equipes que ganharam uma e perderam outra vão para a repescagem, chamada de Última Chance, e podem garantir vaga nas quartas. A grande final está marcada para o próximo sábado (1º).

Onde assistir ao Mundial de Clubes da Kings League

A CazéTV, no Youtube, anuncia a transmissão do torneio.

26 e 27 de julho : 1ª rodada

: 1ª rodada 28 e 29 de julho : 2ª rodada

: 2ª rodada 30 de julho : Última Chance

: Última Chance 31 de julho : Quartas de final

: Quartas de final 1º de agosto : Semifinais

: Semifinais 1º de agosto: Final

Equipes participantes