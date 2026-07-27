Mundial da Kings League: quem disputa a competição e onde assistir 

O Mundial de Clubes da Kings League começou no domingo (26), em Milão, na Itália. A terceira edição do torneio reúne 16 equipes de sete países diferentes, sendo três brasileiras em busca do título inédito para o país. Estrelas do futebol como Lamine Yamal, Neymar e James Rodríguez têm times na competição.
A Furia FC, presidida por Neymar e Cris Guedes, chega como atual campeã da Kings Cup América. Os outros representantes brasileiros são o DesimpaiN, de Renato Vicente, que estreia no Mundial depois de conquistar a Kings League Brasil, e o G3X do artilheiro Kelvin Oliveira.
O craque espanhol Lamine Yamal preside o La Capital, que ficou em segundo na fase regular da Kings League Espanha. Já o colombiano James Rodríguez comanda o Atlético Parceros, líder do último split da Kings League Américas.
O Mundial de Clubes da Kings League é disputado em formato suíço. As equipes que conquistarem duas vitórias avançam ao mata-mata. Ao mesmo tempo, duas derrotas significam eliminação na primeira fase. Equipes que ganharam uma e perderam outra vão para a repescagem, chamada de Última Chance, e podem garantir vaga nas quartas. A grande final está marcada para o próximo sábado (1º).
Onde assistir ao Mundial de Clubes da Kings League
A CazéTV, no Youtube, anuncia a transmissão do torneio.
- 26 e 27 de julho: 1ª rodada
- 28 e 29 de julho: 2ª rodada
- 30 de julho: Última Chance
- 31 de julho: Quartas de final
- 1º de agosto: Semifinais
- 1º de agosto: Final
Equipes participantes
- Alpak (Itália)
- No Rules
- Los Troncos
- DR7
- Ultimate Móstoles
- Aniquiladores
- Stallions
- DesimpaiN
- La Capital
- Underdogs
- Atlético Parceros
- FWZ
- Karasu
- G3X
- Porcinos
- Furia