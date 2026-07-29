'Muito provavelmente vou me aposentar' ao final da temporada, avisa Neuer

"É muito provável que eu me aposente" ao final da temporada, disse o goleiro e capitão do Bayern de Munique, Manuel Neuer, em Rottach-Egern, ao sul de Munique, onde o clube bávaro se prepara para a próxima temporada.

Em maio passado, Neuer, de 40 anos, renovou por mais uma temporada, até 2027, seu contrato com o Bayern, clube ao qual chegou em 2011 vindo do Schalke 04, onde foi revelado.

"Não vou jogar cada partida pensando que pode ser a última. Não me importa se já joguei pela última vez em um estádio ou outro. Mas é muito provável que eu me aposente" ao final da temporada, declarou Neuer na terça-feira (28).

"Em 85% dos casos, eu já teria me aposentado" após a temporada recém-concluída, acrescentou o icônico goleiro, que refletiu bastante antes de renovar seu vínculo.

"Mas, com este time e esta comissão técnica, continua sendo um prazer", observou o campeão mundial de 2014.

"Ainda temos a chance de disputar todos os títulos, e estamos exatamente no nível certo com este elenco. Este grupo, esta equipe e a estrutura que temos no clube representam aqueles 15% que me convenceram a continuar", destacou Neuer.

Afastado dos gramados entre fevereiro e março, e novamente em meados de maio devido a uma lesão na panturrilha esquerda, Neuer desempenhou um papel decisivo nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid (6 a 4 no placar agregado).

Embora eliminado nas semifinais pelo Paris Saint-Germain, o Bayern conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha, mesmo com Neuer ausente da final da DFB Pokal contra o Stuttgart.

O goleiro também deixou a aposentadoria da seleção para disputar a Copa do Mundo de 2026, que terminou em fiasco após a eliminação da Alemanha nos pênaltis contra o Paraguai na fase de 16-avos de final, a terceira eliminação precoce consecutiva da 'Mannschaft' em Copas do Mundo.

Bicampeão da Liga dos Campeões (2013 e 2020), treze vezes campeão alemão e campeão da Copa do Mundo com a Alemanha em 2014, época em que era considerado o melhor goleiro do mundo, Neuer possui um dos currículos mais impressionantes do futebol alemão, e seu estilo de jogo revolucionou a posição de goleiro.