Morre Franco Baresi, lenda do futebol italiano, aos 66 anos

Baresi é ídolo do Milan. PIERO CRUCIATTI / AFP

Lenda do futebol italiano, Franco Baresi faleceu aos 66 anos. A informação foi anunciada na madrugada desta sexta-feira (31) pelo Milan, único clube que o ex-zagueiro defendeu na carreira.

"A história inteira do Milan está em lágrimas após a morte de Franco Baresi. Seu exemplo e integridade ficarão gravados para sempre no DNA do clube, assim como sua icônica camisa número 6", escreveu o clube em nota publicada nas redes sociais.

Ainda não há detalhes sobre a causa da morte de Baresi. O ex-jogador havia sido submetido a uma cirurgia em agosto de 2025 para remover um nódulo pulmonar.

Trajetória de títulos

Baresi defendeu o Milan durante 20 anos. Conquistou três títulos da Liga dos Campeões, seis campeonatos italianos, duas Copas Intercontinentais, três Supercopas da Europa e quatro Super Copas italianas.

Durante a fase de reconstrução do clube no início da década de 1980, Baresi permaneceu leal e foi campeão de duas edições da Serie B (1980/81 e 1982/83).

Em 1997, o clube italiano aposentou a camisa 6, número utilizado pelo ex-zagueiro, para homenageá-lo.

"As condolências que o AC Milan estende à família de Franco Baresi em um momento tão difícil são compartilhadas por todo rossonero, que sente essa perda como sua própria", conclui a nota do clube italiano.

Pela seleção da Itália

Foram 13 anos na zaga da seleção nacional, fazendo parte do elenco que venceu a Copa do Mundo de 1982, na Espanha. Ele participou de outros dois Mundiais (1990 e 1994) — ficando fora de 1986 por um desentendimento com o técnico — e duas Eurocopas (1980 e 1988), fazendo 81 jogos e marcando um gol.

Na Copa de 1994, Baresi chamou atenção por passar por uma artroscopia no início do torneio e retornar de maneira milagrosa para a final, contra o Brasil. Junto de Massaro e Roberto Baggio, ele foi um dos três italianos que perderam suas cobranças na decisão em Los Angeles que terminou com o tetracampeonato da seleção brasileira.

Baresi durante a final da Copa do Mundo de 1994 contra o Brasil de Romário. Daniel GARCIA / AFP

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