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Morre Franco Baresi, lenda do futebol italiano, aos 66 anos

Ex-zagueiro foi campeão da Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha

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