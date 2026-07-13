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Aos 37 anos

Morre árbitro holandês que foi afastado da Copa pela Fifa

Rob Dieperink atuou em 284 partidas e esteve na Eurocopa, nos Jogos Olímpicos de 2024 e em finais internacionais recentes

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Estadão Conteúdo

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