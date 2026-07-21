Morgan Rogers se transfere do Villa para o Chelsea em negociação recorde para um jogador britânico

Rogers fez boa Copa do Mundo. CHANDAN KHANNA / AFP

O Chelsea contratou o meia-atacante Morgan Rogers, que estava no Aston Villa, nesta terça-feira (21), em uma negociação avaliada pela imprensa britânica em cerca de 117 milhões de libras (R$ 794 milhões), um valor que supera o recorde pago por um jogador britânico.

"O jogador de 23 anos assinou um contrato em Stamford Bridge válido até 2033", anunciou o clube londrino em seu site, um dia após o atleta passar por exames médicos ao retornar da Copa do Mundo da América do Norte.

— Estou muito empolgado. Para mim, o Chelsea é o maior clube de Londres e um clube que sempre admirei desde criança. Estou muito animado com o projeto, com o novo técnico (Xabi Alonso), com os jogadores que temos e com a direção que o clube está tomando. É por isso que estou aqui. Mal posso esperar para começar — disse Rogers, em declarações publicadas no site de sua nova equipe.

O recorde anterior de transferência para um jogador britânico havia sido estabelecido pelo Manchester City ao contratar o meia inglês Elliot Anderson, ex-Nottingham Forest, por 116 milhões de libras (R$ 789 milhões), no início de julho.

Rogers também se torna a contratação mais cara da história do Chelsea, superando os 107 milhões de libras (R$ 728 milhões) pagos ao Benfica, de Portugal, em 2023, pelo argentino Enzo Fernández.

A negociação representa mais uma demonstração de ambição do Chelsea, que convenceu o jogador a se juntar ao clube apesar de não disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, ao contrário do Aston Villa.

Para o Villa, isso significa mais um golpe, após a saída de Youri Tielemans para o Manchester United e a iminente transferência de Lucas Digne para o Paris Saint-Germain.

Rogers marcou 21 gols em 85 partidas do campeonato inglês pelo Aston Villa e desempenhou um papel fundamental na conquista da Liga Europa pela equipe de Birmingham, em maio.