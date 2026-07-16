Mohamed Ouabhi continuará como técnico da seleção do Marrocos

Ouahbi comandou a equipe até as quartas de final. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) confirmou Mohamed Ouahbi no comando da seleção nacional nesta quinta-feira (16), apesar das críticas de parte da torcida após a eliminação dos 'Leões do Atlas' pela França nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Em um comunicado, a FRMF anunciou que seu Comitê Executivo, reunido nesta quinta-feira (16), decidiu renovar "sua confiança no treinador em relação à sua missão" de liderar a equipe, cargo que ele ocupa desde março, quando substituiu Walid Regragui poucos meses antes do Mundial.

Naquela ocasião, a FRMF não havia especificado a duração do contrato de Ouahbi.

Em maio, o técnico de 49 anos afirmou, em entrevista à beIN Sports, que seu contrato ia "até a Copa do Mundo de 2030", torneio que o Marrocos sediará em conjunto com a Espanha e Portugal.

Durante a Copa do Mundo na América do Norte, o Marrocos conseguiu vencer a seleção holandesa na fase de 16-avos de final, mas não teve chances nas quartas de final contra a França de Kylian Mbappé, perdendo por 2 a 0.

O desempenho do Marrocos nessa partida irritou profundamente parte da imprensa e da torcida, enquanto outros preferiram focar na campanha geral e destacar a atuação louvável da equipe, que conseguiu seu segundo melhor desempenho na história das Copas, superado apenas pela chegada às semifinais no Catar, em 2022.