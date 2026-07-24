MLS volta a apostar em jogadores de grife como Griezmann, Lewandowski e Casemiro

Griezmann estreou com gol. BRANDON VALLANCE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A constelação de jogadores na Major League Soccer (MLS) pode não ser grande, mas se renova em cada novo ciclo. Após a aposentadorias de Jordi Alba e Sergio Busquets, a liga americana buscou novas grifes, como Antoine Griezmann, Robert Lewandowski e o brasileiro Casemiro.

O trio ingressa em um campeonato em andamento que já conta com nomes como Lionel Messi, Rodrigo de Paul e Luis Suárez, todos do Inter Miami.

Algumas das novas atrações fizeram a sua estreia esta semana. Campeão do mundo pela França, Griezmann vestiu a camisa do Orlando City pela primeira vez na quarta-feira (22). Ele atuou os 90 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o San Jose Earthquakes. O francês marcou o terceiro gol da equipe e foi eleito o melhor jogador da partida.

Mesma sorte não teve Lewandowski. Depois de seu contrato com o Barcelona terminar, o centroavante polonês assinou com o Chicago Fire. Sua primeira partida foi diante do Inter Miami, ainda sem Messi, De Paul e Casemiro, mas com Luis Suárez.

O uruguaio marcou duas vezes na vitória de sua equipe por 3 a 2. Lewa passou em branco e foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo.

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No dia do jogo, o Inter Miami anunciou a contratação de Casemiro. O brasileiro de 34 estava no Manchester United.

— O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço que todos fizeram para que eu estivesse aqui, significa muitíssimo para mim — avaliou o jogador.

Porém, a Liga abriu procedimento para investigar a contratação do brasileiro. Há uma denúncia de aliciamento por parte do Inter Miami. O LA Galaxy era o detentor de prioridade de negociação com Casemiro.