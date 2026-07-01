Mkhitaryan renova com a Inter de Milão por mais uma temporada

O meio-campista armênio Henrikh Mkhitaryan, de 37 anos, renovou o seu contrato com a Inter de Milão por mais um ano, até 2027, segundo um comunicado do clube lombardo, que conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália na última temporada.

Após passagens por Borussia Dortmund (2013-16), Manchester United (2016-18), Arsenal (2018-20) e Roma (2020-22), Mkhitaryan chegou em 2022 a Milão, onde disputou 187 jogos, marcou 12 gols e conquistou seis títulos com a Inter.

Um dos titulares indiscutíveis da equipe, o armênio ficou de fora da dispensa de atletas com mais de 35 anos ao fim de seus contratos: o goleiro Yann Sommer e os italianos Alessandro Acerbi e Matteo Darmian.