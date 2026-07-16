Milei diz que não irá à final da Copa do Mundo por superstição

O presidente argentino, Javier Milei, descartou nesta quinta-feira (16) viajar aos Estados Unidos para a final da Copa do Mundo de domingo contra a Espanha, afirmando que continuará assistindo aos jogos da 'Albiceleste' da residência presidencial de Olivos como parte de sua "cábala", um ritual que, acredita-se, traz boa sorte.

"Vou continuar assistindo aos jogos de Olivos, assim como no primeiro dia", disse Milei à Rádio El Observador.

Quando questionado se sua decisão de permanecer em Buenos Aires para a final do Mundial de 2026, na América do Norte, devia-se a essa superstição, o presidente respondeu: "Sim".

Ele também explicou que usa uma jaqueta da empresa de petróleo YPF como amuleto de sorte para as partidas.

"Senti muito calor no dia do jogo contra a Suíça. Assim que a tirei, marcaram um gol contra nós. Vesti de volta e não a tirei mais", revelou.

Por outro lado, o rei da Espanha, Felipe VI, comparecerá à final no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York, ao lado da rainha Letizia e de suas duas filhas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, informou a Casa Real à AFP na quarta-feira.

A Argentina, atual campeã, enfrentará a Espanha na final de domingo, na esperança de conquistar o tetracampeonato mundial, após os títulos de 1978, 1986 e 2022.

Para a Espanha, esta será sua segunda vez disputando o título mundial. A primeira foi na África do Sul, em 2010, quando a 'Roja' se sagrou campeã ao vencer a seleção holandesa por 1 a 0 na prorrogação.