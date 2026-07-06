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"Mikel Merino nunca falha", elogia De la Fuente

Gol de Merino nos acréscimos garante vitória da Espanha sobre Portugal e vaga nas quartas da Copa do Mundo.

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AFP

Zero Hora

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