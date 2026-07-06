Miami Heat oficializa contratação de Giannis Antetokounmpo

O Miami Heat anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (6), a chegada do duas vezes MVP da NBA Giannis Antetokounmpo, vindo do Milwaukee Bucks, uma grande transferência que deu início ao período de movimentação de jogadores da pré-temporada.

A negociação, que já havia sido noticiada duas semanas antes por diversos veículos de imprensa dos Estados Unidos, foi oficializada com a abertura do mercado em 6 de julho. O Heat confirmou a chegada do astro grego de 31 anos em troca de vários jogadores e múltiplas escolhas de draft.

A troca leva Antetokounmpo e Bobby Portis para Miami, enquanto os Bucks recebem Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, Nate Ament e várias escolhas futuras de draft.

Logo após a oficialização da troca, Antetokounmpo publicou um vídeo de despedida nas redes sociais dirigido aos torcedores de Milwaukee, expressando seu vínculo com a franquia e a cidade após 13 temporadas em Wisconsin.

"Quero que vocês ouçam isso da minha própria boca", declarou o jogador. "A cidade de Milwaukee estará sempre no meu coração. Esta é a minha casa e o lugar onde tive meus filhos. Minha família está aqui. Esta cidade me tornou o homem que sou hoje".

O astro grego acrescentou que seu compromisso com a franquia vai além do basquete.

"Não importa onde eu esteja, Milwaukee será sempre a minha cidade, o meu time, a minha família. Espero ter representado esta cidade da melhor maneira possível", observou o duas vezes MVP.

- "Força motriz" -

Em sua carta aberta aos torcedores, o gerente geral dos Bucks, Jon Horst, prestou homenagem ao jogador, descrevendo-o como "o coração da organização" e "a força motriz por trás de uma era extraordinária do basquete em Milwaukee".

"Poucos jogadores na história do esporte elevaram uma franquia e uma cidade da maneira como Giannis fez", observou Horst, que defendeu a medida afirmando que a decisão "é o melhor para os Bucks e para Giannis".

Antetokounmpo, selecionado na 15ª posição geral do draft de 2013 pelo Milwaukee, jogou 13 temporadas pela franquia, conquistando o título da NBA em 2021 e encerrando um jejum de 50 anos sem títulos. Ele também foi eleito duas vezes MVP da liga e MVP das Finais.

Essa transferência de grande impacto, termo conhecido na NBA como 'blockbuster', movimentou intensamente o mercado, com várias estrelas mudando de equipe, como Jaylen Brown, Kawhi Leonard e Ja Morant, enquanto todos aguardam notícias sobre o futuro de LeBron James após sua saída do Los Angeles Lakers.