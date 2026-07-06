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De casa nova

Miami Heat oficializa a chegada do grego Giannis Antetokounmpo: "Um dos cinco melhores da NBA"

Contratação envolveu quatro atletas e cinco futuras escolhas de draft.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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