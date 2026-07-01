México vence Equador (2-0) e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

O México se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (30), após derrotar o Equador por 2 a 0 no Estádio Azteca.

Esta foi a primeira vitória de 'El Tri' em um jogo de mata-mata em 40 anos, desde que avançou para as quartas de final do torneio de 1986, que também sediou.

A seleção mexicana vai enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo, marcada para esta quarta-feira.

Esse duelo das oitavas também será disputado no Azteca, onde o México segue invicto em jogos de Copa do Mundo, torneio que sediou três vezes.

Os gols de Julián Quiñones (22') e Raúl Jiménez nove minutos depois (31') levaram o estádio ao delírio e fizeram a cerveja voar pelos ares.

O México foi claramente superior, pressionando desde o início com o apoio de cerca de 80.000 espectadores que vibraram intensamente e vaiaram tudo, desde o hino nacional até cada toque na bola do Equador.

"Vamos, vamos, México!", cantavam. Além disso, gritavam "olé" para os passes do 'El Tri', dançavam a Macarena... o ânimo do público presente não diminuiu em nenhum momento. E os jogadores incentivavam a torcida.

O cântico "puto", já sancionado, voltou a ecoar das arquibancadas durante os tiros de meta do time adversário.

Os dois gols foram espetaculares. No primeiro, o Equador avançou sua linha defensiva numa tentativa frustrada de recuperar a bola, ficando exposto. O atacante Roberto Alvarado recuperou a posse e tocou para Quiñones, que disparou para dentro da área e desferiu um chute potente de pé direito.

Em seguida, após outro erro defensivo, Joel Ordóñez interceptou a bola, mas a deixou nos pés de Jiménez, que tabelou com Quiñones e ampliou a vantagem com um chute fulminante de pé direito no ângulo.

A partida começou com uma hora de atraso devido a uma tempestade na Cidade do México.

Frustrado com a iminente eliminação, o Equador viu Piero Hincapié ser expulso por tapar a boca com a mão enquanto discutia com o atacante mexicano Santi Giménez.

Após o apito final, a torcida no Estádio Azteca pôde enfim comemorara primeira vitória em mata-mata de Copa depois de 40 nos.

Escalações:

México: José Rangel - Jorge Sánchez, Cesar Montes, Johan Vázquez, Jesus Gallardo - Gilberto Mora (Brian Gutiérrez 59'), Erik Lira, Luis Francisco Romo (Obed Vargas 74') - Roberto Alvarado (Israel Reyes 80'), Raúl Jiménez (Santiago Giménez 73'), Julián Quiñones (Orbelín Pineda 80'). Técnico: Javier Aguirre.

Equador: Hernan Galindez - Franco Palma (Yaimar Medina 46'), Joel Ordóñez (Angelo Preciado 46'), William Pacho, Piero Hincapié - John Yeboah (Jordy Caicedo 79'), Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo (Kendry Paez 79') - Gonzalo Plata, Enner Valencia (Kevin Rodriguez 59'). Técnico: Sebastian Beccacece.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovênia).