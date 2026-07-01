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Festa no Azteca

México "merecia uma noite como esta", comemora Aguirre após classificação para as oitavas de final da Copa

Após vencer o Equador por 2 a 0, México avança às oitavas e conquista primeira vitória em mata-mata desde 1986.

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AFP

Zero Hora

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