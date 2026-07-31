México diverge da Concacaf e diz que vai 'estudar' proposta controversa da Fifa

A Federação Mexicana de Futebol se posicionou nesta quinta-feira sobre a proposta da Fifa de criar uma empresa para gerenciar os direitos comerciais e operacionais de suas competições, incluindo a Copa do Mundo. Diferentemente da Concacaf, que se manifestou contra o projeto, os mexicanos afirmaram que irão avaliar o caso.

A resposta do México veio por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, em uma posição diferente da adotada por outros membros da Confederação, da qual o país faz parte, diante do projeto liderado por Gianni Infantino.

"A Federação Mexicana de Futebol foi notificada pela Fifa em 28 de julho de 2026 a respeito da proposta do presidente, Gianni Infantino, de aumentar a receita do programa FIFA Forward, principal veículo para promover o desenvolvimento positivo do futebol no mundo, com base em um novo modelo financeiro", iniciou o comunicado.

A ideia da Fifa consiste em vender participações minoritárias por meio do novo programa de negócios, avaliado em cerca de R$ 102,5 bilhões. Para isso, seria criado um grupo chamado Fifa Forward Enterprise (FFE), que consolidaria os eventos e operações. Porém, a governança do futebol permaneceria sobre o controle da entidade gerida por Infantino.

"Na comunicação mencionada, a Fifa afirma que, para que as Federações tomem uma decisão informada sobre a sua participação no referido mecanismo, abrirá grupos de trabalho para ampliar as informações e a documentação relacionadas ao novo modelo. Nesse sentido, a FMF esgotará esse processo de estudo e análise para tomar a decisão que melhor se adequar ao desenvolvimento do futebol mexicano", concluiu a nota da Federação Mexicana.

Mais cedo, nesta quinta-feira, a Concacaf se juntou a Uefa contra a ideia da entidade máxima de futebol. Inclusive, os países da Uefa anunciaram boicote a todos os torneios.