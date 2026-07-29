Messi retorna aos treinos do Inter Miami

Lionel Messi retornou aos treinos do Inter Miami nesta quarta-feira (29), dez dias após a derrota da Argentina na final da Copa do Mundo.

O capitão da 'Albiceleste' entrou no campo de treinamento ao lado de seu amigo Luis Suárez, conforme visto em um vídeo publicado pelo Inter nas redes sociais.

Messi passou uma semana descansando com a família em sua cidade natal, Rosario, para se recuperar após a amarga derrota na decisão do Mundial para a Espanha, por 1 a 0, em East Rutherford, Nova Jersey.

"A dor é imensa, e será difícil cicatrizar essa ferida", escreveu Messi no Instagram em 20 de julho, seus únicos comentários públicos depois do fim do sonho do tetracampeonato mundial.

O craque argentino, de 39 anos, ainda não esclareceu se continuará jogando pela seleção de seu país.

Enquanto ele estava na Argentina, seu técnico no Inter Miami, Guillermo Hoyos, afirmou que nem Messi nem o também jogador da seleção argentina Rodrigo De Paul tinham data definida para o retorno ao elenco.

"Eles precisam desse tempo", disse o argentino Hoyos há uma semana. "Uma Copa do Mundo é algo enorme, exige muito física e mentalmente, e eles merecem esse descanso".

Tanto Messi quanto De Paul foram dispensados pela MLS de participar do Jogo das Estrelas (All-Star Game), marcado para esta quarta-feira em Charlotte, que coloca frente a frente um time da liga norte-americana e uma equipe da liga mexicana.

Messi nunca disputou essa partida de exibição. Ele perdeu o jogo de 2024 devido a uma lesão e se recusou a participar no ano seguinte, decisão que resultou em uma suspensão de uma partida na MLS.

Ainda não está claro se o argentino voltará a campo no sábado, quando o Inter Miami recebe o Columbus Crew, ou se será poupado para a Leagues Cup.

A franquia da Flórida fará sua estreia no dia 5 de agosto, contra o San Luis, nesse torneio de um mês de duração, uma competição conjunta com a Liga MX.