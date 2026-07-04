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Mertens derrota Rybakina e Sabalenka seguirá como número 1

Com a eliminação de Rybakina, Sabalenka assegura a liderança do ranking da WTA

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André Silva

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