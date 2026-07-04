Mertens derrota Rybakina e Sabalenka seguirá como número 1

Mertens comemora vitória. GLYN KIRK / AFP

A tarefa de Aryna Sabalenka de permanecer como número 1 do mundo teve uma grande ajuda da belga Elise Mertens, que neste sábado (4) eliminou a cazaque , na terceira rodada do torneio de Wimbledon, com parciais de 7/6 (7-4) e 6/1, em uma hora e 36 minutos.

Com a derrota da única jogadora que poderia ultrapassá-la no ranking da WTA, Sabalenka garante a liderança e poderá ampliar a vantagem caso conquiste o inédito título em sua carreira.

Rybakina conseguiu equilibrar o confronto com Mertens, 27ª do mundo, apenas no set inicial, quando esteve duas vezes atrás no placar, mas conseguiu devolver as quebras de saque e forçar o tie-break, onde acabou perdendo três pontos de saque seguidos e a parcial.

O segundo set foi de domínio da belga, que conseguiu duas quebras consecutivas, no quarto e sexto games, e abriu confortável vantagem de 5/1. Sacando para fechar, ela salvou quatro breaks e desperdiçou dois match-points, antes de marcar 6/1 e garantir vaga nas oitavas de final pela terceira vez, repetindo os desempenhos de 2022 e 2025.

Rybakina perdeu a oportunidade de assumir o número 1. GLYN KIRK / AFP

Apesar de jamais ter passado das oitavas em simples, Mertens tem dois títulos (2021 e 2025) e duas finais (2022 e 2023) nas duplas femininas na grama inglesa.