Meeting paralímpico reúne destaques da natação e atletismo em Porto Alegre

Carol Santiago é maior campeã paralímpica da história do Brasil entre as mulheres. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realiza neste sábado (1º), em Porto Alegre (RS), mais uma etapa do Meeting Paralímpico.

A capital gaúcha receberá 110 esportistas, sendo 55 em provas de atletismo – na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) –, e 55 na natação – no Grêmio Náutico União.

Destaques

O grande nome do evento será a pernambucana Carol Santiago. A nadadora dona de 10 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo seis delas de ouro, vai disputar os 50 metros livre, onde foi ouro em Tóquio e Paris.

Carol compete pelo Grêmio Náutico União e nada na classe S12 (baixa visão) e em campeonatos mundiais possui 11 ouros, quatro pratas e um bronze.

Já no atletismo, Bruna Giacomin, atual recordista brasileira dos 800 metros da classe T53 (cadeirantes) terá o prazer de competir em casa. A paratleta de 25 anos disputará as provas dos 100 e 400 metros.

Bruna detém recorde brasileiro nos 800 metros. Arquivo Pessoal

— Tenho treinado desde o início da temporada de cinco a seis dias por semana, com três ou quatro dias na pista, fazendo o treino específico, e dois dias na academia com treino de força para complementar — explica Bruna, que nasceu com mielomeningocele, uma má-formação congênita da coluna vertebral que a tornou cadeirante.

Com participações em três edições das Paralimpíadas Escolares, maior competição do mundo para estudantes com deficiência, a gaúcha conheceu o esporte aos 12 anos, incentivada pela mãe.

— O atletismo mudou a minha vida. Sou uma pessoa antes e outra depois do esporte. Antes eu era uma adolescente bastante insegura, tímida e com pouca autonomia. O esporte me trouxe autoconfiança, autoestima e independência — afirma a paratleta da Associação RS Paradesporto, entidade dedicada ao desenvolvimento do esporte adaptado.

Saiba como acompanhar as provas do Meeting Paralímpico em Porto Alegre:

Data: Sábado (1º)

Horário: 8h (de Brasília)

Atletismo

Local: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Endereço: R. Felizardo, 750

Natação

Local: Grêmio Náutico União

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 500

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