Mbappé prevê títulos com a França e lamenta frustração na Copa: 'Dói, e vai doer por um tempo'

Ainda de férias antes de começar uma nova temporada, o astro Mbappé usou seu Instagram para revelar o quanto ainda machuca a quarta colocação na Copa do Mundo de 2026, na qual a França era uma das favoritas, mas caiu na semifinal diante da Espanha e na disputa do terceiro lugar contra a Inglaterra. Em carta, o jogador do Real Madrid prometeu que voltará a disputar títulos com a seleção após a frustração recente.

"Não voltamos para casa com o troféu por equipes. Dói, e vai doer por um tempo - não vamos nos enganar quanto a isso", escreveu o ídolo francês e maior artilheiro das Copas, ao alcançar a marca de 22 bolas nas redes aos 27 anos.

"Aceitei com orgulho o prêmio de maior goleador, mas teria sido muito melhor ter a taça também. Talvez devêssemos a eles um desfecho mais bonito. Mas nunca se escolhe o final da história, escolhe-se apenas o que se coloca nela, e nós demos tudo de nós. Temos orgulho disso", destacou, na carta.

Apesar da frustração, Mbappé procurou mostrar confiança em novas disputas por taças com a seleção francesa, na qual sagrou-se campeão mundial de 2018 derrubando a Croácia na decisão, além do vice em 2022 em disputa de penalidades com a Argentina.

"Haverá outras partidas, outras tardes de verão ou de inverno em que todos nos reuniremos novamente para este mesmo jogo, com nosso entusiasmo intacto. Ainda não terminamos de jogar juntos", prometeu Mbappé, ainda atordoado com os 6 a 4 diante da Inglaterra.

O atacante do Real Madrid aproveitou seu emocionante texto para agradecer o apoio da torcida francesa, por nunca ter deixado a seleção "sozinha" durante toda a copa do Mundo e também nos momentos de deslizes.