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Matheus Lima quebra recorde dos 400 m com barreiras e desafia Alison dos Santos no Troféu Brasil

Final dos 400 metros com barreiras acontece neste domingo às 12h20.

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André Silva

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