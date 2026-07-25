Matheus Lima quebra recorde dos 400 m com barreiras e desafia Alison dos Santos no Troféu Brasil

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Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

Alison dos Santos e Matheus Lima confirmaram o favoritismo e passaram pelas semifinais dos 400 metros com barreiras do Troféu Brasil de Atletismo, que está sendo disputado no Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo.

Neste sábado (25), Piu venceu a primeira série com 48seg78 e viu Matheus, seu colega de Pinheiros (SP), vencer a segunda eliminatória com 48seg60 e igualar o recorde do campeonato, que pertencia a Márcio Soares Teles, desde setembro de 2019. A final acontece neste domingo (26), às 12h20.

Pinheiros mantém domínio

Andressa de Morais venceu o lançamento do disco. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

O Pinheiros manteve a liderança com mais quatro vitórias neste sábado. Agora, os paulistas somam 252 pontos contra 86 do Praia Clube (MG) e 46 da Orcampi, de Campinas (SP).

Andressa de Morais garantiu a medalha de ouro do lançamento do disco feminino, com 58m16cm. A prata ficou para Ingrid Martins, do Jaguar (PE), com 52m82cm. Com 52m70cm, Izabela Rodrigues da Silva, do Instituto Elisângela Maria Adriano (SP). Kauane Padilha, da Sogipa, fez 38m75cm e terminou em 12º lugar.

Pedro Henrique Rodrigues venceu o lançamento do dardo masculino com 75m86cm e garantiu o título. A prata ficou com José Fernando Ferreira, o Balotelli, que é atleta do Praia Clube, seguido por Bruno de Farias (Atletismo Taubaté-SP). Cauã Fernandes, da Sogipa, finalizou na quinta posição.

O Pinheiros também venceu o revezamento misto 4x400 metros. Jadson Lima, Daysiellen Das, Eduardo Ribeiro e Mayara Leite cravaram 3min20seg77, superando a Orcampi (SP) e o Praia Clube, que completaram o pódio.

Tatiane Raquel ampliou ainda mais a liderança da equipe paulista ao vencer os 5.000 metros rasos feminino. Ela marcou 16min27seg11, vencendo o duelo com Núbia de Oliveira Silva (EAF Jaguarari-BA) e Maria Lucineida Moreira, também do Pinheiros.

Ainda nos 5.000 metros, Ketlen Petry (Sogipa) finalizou na quinta colocação e Emanueli Hein, da Associação Noroeste Runners de Ijuí, foi a 12ª colocada.

Provas sem vitória do Pinheiros

Apenas duas provas não foram vencidas por atletas do Pinheiros.

No salto com vara masculino, Augusto Dutra (Instituto Foz-PR) foi o vencedor com 5m50cm. A prata e o bronze ficaram com Lucas Vicente e Aurélio Miguel, ambos do Pinheiros, que saltaram 5m15cm e 4m85cm, respectivamente.

E nos 5.000 metros rasos masculino, o ouro foi para Jânio Varjão (Barra do Garças-MT), que marcou 14min03seg41, superando dois fundistas do Pinheiros, Thiago André e André Carlos Sales, que terminaram na segunda e terceira posição.