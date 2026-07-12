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Marroquinos dominam maratona em Porto Alegre que teve participação de Eliud Kipchoge 

Zineddine Ouria quebrou o recorde nacional no masculino, enquanto Kaoutar Kahhaz foi a mais rápida no feminino

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Zero Hora

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