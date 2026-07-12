Marroquinos dominam maratona em Porto Alegre que teve participação de Eliud Kipchoge 

As ruas de Porto Alegre, mesmo molhadas pela chuva que caiu na manhã deste domingo (12), testemunharam uma maratona de alto nível. Na prova que contou com o queniano Eliud Kipchoge, um dos maiores maratonistas da história, foram os marroquinos que celebraram.
No masculino, Zineddine Ouria foi o primeiro colocado, com 2h08min52s, quebrando o recorde em provas disputadas no Brasil. O feito lhe rendeu uma bonificação da organização da maratona.
Pódio
O segundo colocado do masculino também foi do Marrocos. Aziz Ait Ourkia chegou próximo do compatriota, seguido pelo queniano Thomas Kibet Maru, que fechou o pódio.
Brasil
Entre os brasileiros, o melhor desempenho foi de Fábio Jesus Correia, estreante na distância, que terminou na sexta colocação e estabeleceu a melhor marca de um brasileiro em maratonas disputadas no país, com 2h10min46s.
Na prova feminina, a marroquina Kaoutar Kahhaz venceu em 2h33min01s. O segundo lugar foi da etiope Sadiya Awel Shure e a australiana Tara Melissa Palm fechou o pódio.
Marina Richwin foi a atleta brasileira mais bem colocada, terminando em quinto lugar, com 2h36min58s.
Estrela em alto nível
Aos 41 anos, Kipchoge segue correndo em alto nível. O queniano, que já venceu as principais maratonas do mundo, chegou 10 minutos atrás do vencedor, com um tempo de 2h18min42s, sendo o 12º colocado.
A torcida vibrava por onde Kipchoge passava. Além de correr, o queniano esteve em Porto Alegre em virtude do projeto "Eliud's Running World", que prevê a participação em corridas em todos os continentes do mundo.
Ao todo, 21.500 corredores de 15 nacionalidades participaram do evento, sendo 8 mil na maratona e 10 mil na meia maratona.
Resultado final da NB 42K
Top 3 Elite Masculino
- Zineddine Ouria (Marrocos) - 2h08m52s
- Aziz Ait Ourkia (Marrocos) - 2h09m08s
- Thomas Kibet Maru (Quênia) - 2h9m16s
Top 3 Elite Feminino
- Kaoutar Kahhaz (Marrocos) - 2h33m01s
- Sadiya Awel Shure (Etiópia - 2h34m22s
- Tara Melissa Palm (Austrália) - 2h34m42s
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