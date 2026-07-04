Marrocos vence Canadá (3-0) e vai às quartas de final da Copa do Mundo

O Marrocos avançou para as quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (4), com uma vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, primeira seleção anfitriã a se despedir do torneio após uma campanha histórica.

Os 'Leões do Atlas' construíram o resultado no Estádio de Houston com dois gols de Azzedine Ounahi (50' e 82') e um de Soufiane Rahimi (90'+8).

Após um início apagado, os astros marroquinos Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, e Brahim Díaz, do Real Madrid, se inspiraram no segundo tempo e encontraram o caminho para romper a defesa canadense pelo lado direito.

O Canadá tentou assumir o controle da partida no primeiro tempo, pressionando e marcando de forma implacável.

O capitão Stephen Eustáquio e o atacante Jonathan David eram os mais ativos na busca por uma vitória que estenderia a impressionante campanha da equipe, que disputava pela primeira vez um jogo de oitavas de final de Copa do Mundo.

Com o resultado, o Marrocos garante sua segunda classificação consecutiva para as quartas de final. Em 2022, no Catar, a equipe africana chegou à semifinal e terminou em quarto lugar.

A seleção marroquina agora aguarda o vencedor do confronto entre França e Paraguai, que jogam ainda neste sábado, na Filadélfia.

- Pressão canadense -

O Canadá tomou a iniciativa desde o primeiro minuto. Jonathan David avançou pela esquerda e obrigou Yassine Bounou a fazer uma defesa difícil. Do outro lado, Eustaquio tabelou com o zagueiro Luc De Fougerolles, que apareceu no ataque.

Nos primeiros dez minutos, os 'Canucks' já tinham colocado o Marrocos contra as cordas. Uma finalização de Tani Oluwaseyi obrigou Bounou a fazer mais uma boa defesa.

A equipe do técnico Mohamed Ouahbi tentou responder com lançamentos longos para superar a pressão canadense no meio-campo e explorar os espaços na defesa adversária.

Ismael Saibari, uma das principais ameaças ofensivas do Marrocos, tentava buscar jogo, mas foi substituído, aparentemente devido a uma lesão. Soufiane Rahimi entrou no seu lugar e foi o primeiro a ter uma chance clara para os africanos, com um chute aos 28 minutos.

Pelo lado canadense, Eustaquio ditou o ritmo do jogo. O meio-campista do Porto distribuiu bem a bola e foi presença constante no ataque. Tajon Buchanan tentou criar oportunidades em jogadas individuais, dando trabalho a Noussair Mazraoui e Redounane Halhal.

Houve um início de confusão depois que Hakimi empurrou Richie Laryea, mesmo com a bola já nas mãos do goleiro marroquino. O árbitro separou os dois jogadores, que receberam cartão amarelo.

A partir daí, o jogo ficou mais físico. O primeiro tempo terminou com mais cartões amarelos (6) do que chutes a gol (5).

- 'Leões' saem à caça -

Depois do intervalo, os 'Canucks' tentaram manter o ritmo do primeiro tempo, mas os 'Leões do Atlas' já haviam identificado sua presa.

Em uma cobrança de falta pela direita, Hakimi cruzou rasteiro para a área, onde Ounahi acertou de primeira um chute de pé direito sem chances de defesa para o goleiro Maxime Crépeau.

Os marroquinos passaram a controlar a posse de bola. Díaz e Hakimi encontravam espaços para construir jogadas perigosas.

O Canadá continuou a atacar pelo meio com Cyle Larin, que havia saído do banco de reservas, e depois com Eustaquio, que sofreu uma falta que David cobrou, mas mandou por cima do travessão. Logo depois, Bounou defendeu um chute de média distância de Tajon Buchanan.

Mas a tarde era do Marrocos. Inspirado, Brahim Díaz avançou pela direita, cortou para dentro e cruzou. Ounahi, mais uma vez, aproveitou para marcar o segundo gol.

O meio-campista do Girona quase completou seu hat-trick, mas sua tentativa de cabeça explodiu no travessão.

E quando os canadenses ainda sonhavam com um gol que poderia incendiar o jogo, a seleção marroquina roubou a bola e Díaz fez a assistência para Rahimi, que selou a vitória para os africanos.