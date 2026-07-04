Marrocos vence Canadá (3-0) e vai às quartas de final da Copa do Mundo

O Marrocos avançou para as quartas de final da Copa do Mundo neste sábado (4), com uma vitória por 3 a 0 sobre o Canadá, primeira seleção anfitriã a se despedir do torneio após uma campanha histórica.

Os 'Leões do Atlas' construíram o resultado no Estádio de Houston com dois gols de Azzedine Ounahi (50' e 82') e um de Soufiane Rahimi (90'+8).

Após um início apagado, os astros marroquinos Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, e Brahim Díaz, do Real Madrid, se inspiraram no segundo tempo e encontraram o caminho para romper a defesa canadense pelo lado direito.

O Canadá tentou assumir o controle da partida no primeiro tempo, pressionando e marcando de forma implacável.

O capitão Stephen Eustáquio e o atacante Jonathan David eram os mais ativos na busca por uma vitória que estenderia a impressionante campanha da equipe, que disputava pela primeira vez um jogo de oitavas de final de Copa do Mundo.

Com o resultado, o Marrocos garante sua segunda classificação consecutiva para as quartas de final. Em 2022, no Catar, a equipe africana chegou à semifinal e terminou em quarto lugar.

A seleção marroquina agora aguarda o vencedor do confronto entre França e Paraguai, que jogam ainda neste sábado, na Filadélfia.