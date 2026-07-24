O holandês Mark van Bommel é o novo técnico da seleção da Bélgica, anunciou a Federação Belga de Futebol (RBFA) nesta sexta-feira (24).
Ex-treinador de PSV Eindhoven, Wolfsburg e Royal Antwerp, Van Bomell assinou contrato até a Eurocopa de 2028.
O holandês de 49 anos chega para substituir o francês Rudi Garcia, que não renovou com a RBFA após a eliminação dos 'Diabos Vermelhos' nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Espanha, posteriormente campeã.
Van Bommel, que considera uma "honra imensa ser o técnico da Bélgica", disse ter certeza do "enorme potencial" de uma equipe que ele deseja treinar para ser "disciplinada, ambiciosa e corajosa o suficiente para enfrentar os melhores", segundo um comunicado da RBFA.
Na última segunda-feira, a federação havia anunciado que o contrato de Garcia, que estava no cargo desde o início de 2025, não seria renovado, apesar da boa campanha da Bélgica no Mundial.
A imprensa local mencionou divergências entre o treinador e vários jogadores, assim como com o diretor técnico Vincent Vannaert, insatisfeito com o nível de jogo da seleção belga na fase de grupos da Copa, especialmente nos jogos contra Egito (1 a 1) e Irã (0 a 0).
O primeiro desafio de Van Bommel no cargo virá no final de setembro e início de outubro, com os jogos da Liga das Nações da Uefa contra Itália, França e Turquia.
* AFP