Marco Palestra, grande promessa do futebol italiano, assina com o Chelsea

O lateral-direito Marco Palestra, que aos 21 é visto por muitos como a grande promessa do futebol italiano, deixou a Atalanta e assinou com o Chelsea, anunciaram os dois clubes nesta quarta-feira (1º).

Palestra chega aos 'Blues' com contrato até 2033, informou o clube londrino, que terminou o Campeonato Inglês na décima posição e será dirigido na próxima temporada pelo técnico espanhol Xabi Alonso.

Revelado pela Atalanta, Palestra defendeu o Cagliari por empréstimo na última temporada (37 jogos e um gol marcado), na qual foi eleito o melhor defensor da Serie A e recebeu suas primeiras convocações para a seleção da Itália.

Ele participou da final da repescagem europeia contra a Bósnia e Herzegovina, em que a 'Azzurra' foi derrotada nos pênaltis (4-2 após empate em 1 a 1 em 120 minutos) e ficou de fora da terceira edição consecutiva da Copa do Mundo.

A Inter de Milão, precisando rejuvenescer sua defesa, tinha a contratação de Palestra como prioridade, mas o jogador não hesitou quando surgiu a proposta do Chelsea.

"Há tantos jogadores talentosos, um elenco sólido e um técnico que já explicou como quer que joguemos, e isso é muito empolgante. Estou ansioso para jogar na Premier League", disse o jovem lateral no comunicado divulgado pelo clube de Stamford Bridge.