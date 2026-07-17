Marçal compara triunfo do Botafogo sobre Santos com semi da Copa: 'Como Inglaterra e Argentina'

Satisfeito com a vitória do Botafogo sobre o Santos pelo placar de 2 a 1, na noite desta quinta-feira, no Rio, em jogo válido pela retomada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Marçal comparou o triunfo de sua equipe com o confronto entre Inglaterra e Argentina, nas semifinais da Copa do Mundo. No duelo, o time do craque Lionel Messi superou os europeus pelo mesmo placar e confirmou presença na final do Mundial, diante da Espanha, neste domingo.

"O jogo de hoje, na minha percepção, foi muito parecido com Argentina e Inglaterra. Eles (santistas) estavam dominando o segundo tempo, criaram chances e o Léo (Linck, goleiro do Botafogo) fez uma excelente partida. Só que apostamos na velocidade do Kadir", afirmou o jogador que entrou no segundo tempo da partida na vaga de Alex Telles.

Marçal deixou claro que o resultado e a soma de mais três pontos na classificação foram importantes. No entanto, ele disse que o time carioca precisa tirar lições do confronto com o Santos. "Ficou claro que temos de aproveitar melhor as situações de gol", comentou.

Com 25 pontos, o Botafogo ganhou um respiro no que diz respeito à ganhar distância da zona do rebaixamento (o Vasco é a primeira equipe na região da degola com 20 pontos). De olho recuperação da equipe no Nacional, ele elogiou a postura do time carioca.

"A nossa equipe não se amedrontou, não baixou (a marcação), jogamos de igual para igual. O Santos tem um elenco muito bom, um meio-campo com muitos canhotos e a gente sempre espera algo diferente desses bons jogadores. Suportamos bem, criamos chances, mas temos que fazer os gols sofrer menos durante o jogo", completou.