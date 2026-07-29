Mancini admite erro na saída da Itália e faz promessa em retorno à seleção

Roberto Mancini foi apresentado nesta quarta-feira como novo técnico da seleção italiana e aproveitou a primeira entrevista coletiva para tentar encerrar a polêmica que marcou sua saída do cargo em 2023. De volta ao comando da Azzurra, o treinador reconheceu falhas na condução do episódio, lamentou o afastamento de três anos e afirmou que seu principal objetivo é recolocar a Itália entre as principais seleções do mundo.

"Vou poupar vocês do trabalho e antecipar o assunto. Sobre o que aconteceu comigo alguns anos atrás, houve uma falha de comunicação com o presidente Gravina. Se tivéssemos conversado, tudo teria sido diferente. Lamento muito. Para mim, vestir a camisa da seleção sempre foi algo muito importante. Fiquei triste por tê-la perdido e por esses três anos longe. Mas, agora, o destino me deu a oportunidade de recomeçar. Quero recolocar a seleção italiana no lugar que ela merece", afirmou Mancini.

A reapresentação do treinador acontece em um momento delicado para o futebol italiano. Campeã da Eurocopa em 2021 justamente sob o comando de Mancini, a Itália vive uma crise de resultados e ficou fora das últimas três edições da Copa do Mundo, sequência que aumentou a pressão por uma reconstrução da equipe nacional.

Mancini substitui Gennaro Gattuso, que deixou o cargo após o fracasso da equipe nas Eliminatórias, e terá ao seu lado Claudio Ranieri, apresentado como novo diretor técnico da Federação Italiana. O cargo foi criado após a saída de Paolo Maldini.

Questionado sobre a reação dos torcedores ao seu retorno, o treinador admitiu compreender a resistência de parte da torcida, mas acredita que os resultados poderão mudar esse cenário.

"Entendo que alguns sejam contra, mas vou tentar tornar a seleção tão boa que os torcedores me perdoem", disse.

O novo comandante também destacou que a renovação da equipe passará pelo fortalecimento de jovens jogadores. Para ele, a Itália possui talentos capazes de recolocar a seleção em alto nível, desde que recebam confiança e oportunidades.

"Quando você é o técnico da seleção, sempre há pressão. Você precisa fazer o trabalho. Acho que existem alguns bons jovens italianos por aí. É preciso confiar neles e deixá-los jogar. Se você se lembra do Zaniolo quando ele chegou, ele nem jogava na Série B. No primeiro período de treinos, ele estava com dificuldades; depois de três meses, era um jogador diferente. Esse é o objetivo: identificar os melhores jogadores e ajudá-los a se desenvolver."

Por fim, Mancini reafirmou que retorna à seleção determinado a iniciar um novo ciclo e recolocar a Itália entre as protagonistas do futebol internacional.